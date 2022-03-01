Главным призом соревнований станет автомобиль
С 11 по 13 марта в Улан-Удэ пройдёт пятый международный этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга». В рамках фестиваля пройдут «Российские игры», включающие в себя соревнования по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган (Сээр хухалха)».
11 марта на центральном стадионе республики состоятся отбор костей делегатами от команд, семинар для судей и круглый стол «Продвижение традиционных игр как бренд этнической Бурятии на российском и международном уровнях. Духовно-культурное, сельскохозяйственное и спортивно-туристическое значение игр».
12 марта в культурно-спортивном комплексе совершат обряд – подношение духам и хозяевам местности, пройдут открытие соревнований по разбиванию хребтовой кости. В этот день проведут финал у женщин и коммерческий турнир.
13 марта пройдут финал состязаний, концерт и абсолютное первенство. Главным призом абсолютного первенства среди мужчин станет автомобиль. Остальные призёры и победители, включая команды-призёры, получат денежные призы. Об этом сообщает федерация национальной игры «Сээр хухалха».
Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ примет фестиваль «Алтан Мундарга»
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