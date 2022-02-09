







А режиссёр Максим Виторган, которого поразила неописуемая красота самого зимнего Байкала, раскритиковал отсутствие туристической инфраструктуры

Звезда TikTok, рэп-исполнитель и видеоблогер Даня Милохин отдыхает на Байкале.Сейчас звезда шоу-бизнеса веселится и снимает ролики на острове Ольхон. Он уже выложил в свой аккаунт три видео с видами на природу Байкала и продублировал их в истории в Instagram. В роликах Даня танцует под песни Егора Крида и свои собственные, а на одном из них даже совершает посадку на вертолёте.