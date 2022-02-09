Звезда TikTok, рэп-исполнитель и видеоблогер Даня Милохин отдыхает на Байкале.
Сейчас звезда шоу-бизнеса веселится и снимает ролики на острове Ольхон. Он уже выложил в свой аккаунт три видео с видами на природу Байкала и продублировал их в истории в Instagram. В роликах Даня танцует под песни Егора Крида и свои собственные, а на одном из них даже совершает посадку на вертолёте.
Байкал – излюбленное место не только для простых туристов, но и российских и даже мировых звёзд. Например, Стивен Сигал тепло отзывался о Бурятии и Байкале, пообещав рассказать своим друзьям о поездке.
В прошлом году на зимнее озеро приезжал экс-жених Ольги Бузовой и блогер DAVA. Он прокатился на судне на воздушной подушке и показал подписчикам байкальские красоты, успев записать и забавные видео для своих аккаунтов.
Байкал любит и звезда шоу-бизнеса и стилист Сергей Зверев. Он даже как-то назвал десять причин для посещения Бурятии, первой из которых был Байкал. А ведущая популярной программы «Мужское и женское» Юлия Барановская, побывав на Байкале, сказала, что она была «маленькой восторженной девочкой, окружённой тёплом, мощью и силой этого невероятного места».
А режиссёр Максим Виторган, которого поразила неописуемая красота самого зимнего Байкала, раскритиковал отсутствие туристической инфраструктуры.