Максима Виторгана поразил памятник Ленину в Улан-Удэ









Перед этим несколько дней актёр отдыхал на зимнем Байкале. 6 марта он выложил пост, в котором раскритиковал отсутствие туристической инфраструктуры на Байкале.



«Байкал. Если коротко - красота неописуемая, уникальность - все, что зависело от природы - природа сделала. С человеческим вкладом все намного сложнее. Опять-таки, если коротко, то хоть туалеты нормальные поставьте. Ну срамота же! Очень плачевно все с инфраструктурой. Там, где должна была бы быть мекка туризма - три с половиной калеки упёртых путешественников и несколько мест ( по пальцам одной руки), где энтузиасты пытаются организовать хоть какие-то условия для туризма», - поделился Максим Виторган.



Он задаётся вопросом, почему на Байкале сложилась такая ситуация.



«Как так? Почему? Вглядываешься в этот бесконечно прозрачный лёд, в фантасмагорические узорные следы столкновения ледяных пластов и... не находишь ответа. Не помню, кто сказал, что вопрос без ответа – это вопрос простой и ясный ответ, на который нас не устраивает. Нет ответа. Красиво и грустно», - заключил он.





48-летний актёр, режиссёр Максим Виторган, сын Эммануила Виторгана, бывший муж Ксении Собчак, ранним утром побывал в Улан-Удэ. В столице Бурятии он оказался проездом, здесь он спешил на самолёт.Виторган признался, что не мог не побывать у памятника Ленину. Видео с площади Советов он показал в сторис на своей странице в Instagram, на которую подписано 767 тысяч человек.Голова Ленина знаменитого актёра поразила.- Огромная, гигантская голова. Самый, наверное, знаменитый памятник Ленину, - высказался он.