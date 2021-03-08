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Максима Виторгана поразил памятник Ленину в Улан-Удэ

Максима Виторгана поразил памятник Ленину в Улан-Удэ
Общество, 
Актёр Максим Виторган побывал в столице Бурятии и на Байкале

48-летний актёр, режиссёр Максим Виторган, сын Эммануила Виторгана, бывший муж Ксении Собчак, ранним утром побывал в Улан-Удэ. В столице Бурятии он оказался проездом, здесь он спешил на самолёт.

Виторган признался, что не мог не побывать у памятника Ленину. Видео с площади Советов он показал в сторис на своей странице в Instagram, на которую подписано 767 тысяч человек.

Голова Ленина знаменитого актёра поразила.

- Огромная, гигантская голова. Самый, наверное, знаменитый памятник Ленину, - высказался он.



Перед этим несколько дней актёр отдыхал на зимнем Байкале. 6 марта он выложил пост, в котором раскритиковал отсутствие туристической инфраструктуры на Байкале.

«Байкал. Если коротко - красота неописуемая, уникальность - все, что зависело от природы - природа сделала. С человеческим вкладом все намного сложнее. Опять-таки, если коротко, то хоть туалеты нормальные поставьте. Ну срамота же! Очень плачевно все с инфраструктурой. Там, где должна была бы быть мекка туризма - три с половиной калеки упёртых путешественников и несколько мест ( по пальцам одной руки), где энтузиасты пытаются организовать хоть какие-то условия для туризма», - поделился Максим Виторган.

Он задаётся вопросом, почему на Байкале сложилась такая ситуация.

«Как так? Почему? Вглядываешься в этот бесконечно прозрачный лёд, в фантасмагорические узорные следы столкновения ледяных пластов и... не находишь ответа. Не помню, кто сказал, что вопрос без ответа – это вопрос простой и ясный ответ, на который нас не устраивает. Нет ответа. Красиво и грустно», - заключил он.

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