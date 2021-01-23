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Сергей Зверев называет причины для посещения Бурятии

Сергей Зверев называет причины для посещения Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Артист опубликовал пока две из десяти причин для посещения республики

«Звезда гламура», стилист, шоумен Сергей Зверев начал серию публикаций на тему «10 причин посетить Бурятию». Первой из них стало озеро Байкал.

- Байкал – самое глубокое и чистое озеро в мире. Местные жители с уважением и трепетом относятся к величию Байкала, называя его не иначе, как морем. Озеру больше 25 миллионов лет, но здесь так и не появилось рукотворных туристических достопримечательностей: ни пирамид, ни мостов, ни архитектурных ансамблей. Только Природа. Дух. Сила. Для жителя европейской части России – это настоящая экзотика, - написал Сергей Зверев на своей странице в Instgram.

Он отметил, что, находясь на Байкале, человек получит ответ на сакраментальный вопрос, а также получит хороший отдых в цивилизованных номерах отелей и будет восхищён нетронутой природой.

- Будет море информации о духах, легендах и приключениях. Никто, совершив экспедицию на Байкал, не возвращается домой таким, как прежде, - написал Сергей Зверев.

Сегодня он опубликовал вторую причину для посещения Бурятии. Ею стали дацаны. Первым в списке оказался самый известный – Иволгинский, где хранится нетленное тело XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Итигэлова.

- Драгоценное Неиссякаемое Тело монаха по сей день сохраняется нетленным и собирает паломников со всего мира, - написал артист.

В ближайшее время, вероятно, он опубликует остальные восемь причин.

Как сообщал «Байкал-Daily», артист отдыхает в Бурятии с прошлого года. Здесь он встретил Новый год. Когда артиста встречали в Улан-Удэ, его угостили национальным блюдом из замороженной печени. Недавно в радиоэфире он рассказал о своих впечатлениях о Бурятии и предрёк моду на национальную одежду. 
Сергей Зверев
 
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