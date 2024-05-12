Предварительный прогноз ликвидации пожаров - до конца дня
За прошедшие сутки в республике обнаружено 4 лесных пожара в Джидинском, Еравнинском, Кабанском и Тункинском районах. На утро 12 мая продолжаются работы по тушению 6 лесных пожаров.
- На тушении работают 93 пожарных десантника, 49 человек из числа лесной охраны. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Причиной возгорания в Тункинском районе стала гроза. В остальных районах пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём.
Предварительный прогноз ликвидации пожаров - до конца дня.
В Бурятии введён особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Сообщать о задымлении, возгорании в лесу необходимо по номеру телефона горячей линии 20-44-44.
В Бурятии тушат шесть лесных пожаров
Общество, Фото:
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