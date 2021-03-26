Телеведущая Юлия Барановская: «Байкал невероятный»

Ведущая популярной программы «Мужское и женское» Юлия Барановская побывала на Байкале. Звезда Первого канала рассказала на своей странице в Instagram, что это были три фантастических дня.
- Мы каким-то чудом попали в самое лучшее время: было очень мало людей, настолько мало, что мы их не видели. Гуляли везде одни; шикарная погода, солнце, тепло, можно было всё время проводить на улице - полный кайф. Байкал невероятный. Я ему очень благодарна и надеюсь, на следующий год он нас примет вновь. Несмотря на то, что мы уже в Москве, фото и видео в ближайшее время будут с Байкала, - рассказала Барановская.
Также она опубликовала видео с Байкала, где прогуливается по льду, позирует на камеру и весело проводит время.
- Три дня на Байкале. Три дня я была маленькой восторженной девочкой, окружённой тёплом, мощью и силой этого невероятного места. Три дня моего любимого состояния, в которое я позволяю себе входить только тогда, когда рядом настоящая сила. Здравствуй, панцирь, прости, я не скучала, - пишет также ведущая.
На странице поклонников Юлии Барановской размещены другие видеозаписи, на которых она катается на коньках, участвует в фотосессии.
В этом году зимний Байкал привлёк как никогда много российских звёзд. Только в последние дни прилетали политик Ирина Хакамада, уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова, телеведущая Яна Чурикова.