 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 марта

25 марта

Популярное

Телеведущая Юлия Барановская: «Байкал невероятный»

Телеведущая Юлия Барановская: «Байкал невероятный»
Общество, 
Юлия Барановская отдыхала на Байкале три дня

Ведущая популярной программы «Мужское и женское» Юлия Барановская побывала на Байкале. Звезда Первого канала рассказала на своей странице в Instagram, что это были три фантастических дня.

- Мы каким-то чудом попали в самое лучшее время: было очень мало людей, настолько мало, что мы их не видели. Гуляли везде одни; шикарная погода, солнце, тепло, можно было всё время проводить на улице - полный кайф. Байкал невероятный. Я ему очень благодарна и надеюсь, на следующий год он нас примет вновь. Несмотря на то, что мы уже в Москве, фото и видео в ближайшее время будут с Байкала, - рассказала Барановская.

Также она опубликовала видео с Байкала, где прогуливается по льду, позирует на камеру и весело проводит время.

 


- Три дня на Байкале. Три дня я была маленькой восторженной девочкой, окружённой тёплом, мощью и силой этого невероятного места. Три дня моего любимого состояния, в которое я позволяю себе входить только тогда, когда рядом настоящая сила. Здравствуй, панцирь, прости, я не скучала, - пишет также ведущая.

На странице поклонников Юлии Барановской размещены другие видеозаписи, на которых она катается на коньках, участвует в фотосессии.


В этом году зимний Байкал привлёк как никогда много российских звёзд. Только в последние дни прилетали политик Ирина Хакамада, уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова, телеведущая Яна Чурикова.
Байкал телевидение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии школьники «тушили» лесной пожар
В Бурятии школьники «тушили» лесной пожар
Общество, 26.03.2021
Дети почувствовали себя настоящими лесными пожарным
Телеведущая Юлия Барановская: «Байкал невероятный»
Телеведущая Юлия Барановская: «Байкал невероятный»
Общество, 26.03.2021
Юлия Барановская отдыхала на Байкале три дня
В школе в Бурятии детям не разрешают играть в футбол
В школе в Бурятии детям не разрешают играть в футбол
Общество, 26.03.2021
Школа заботится об искусственном покрытии
Жителей Бурятии возмутила табличка на парковке для инвалидов
Жителей Бурятии возмутила табличка на парковке для инвалидов
Общество, 26.03.2021
«Занял моё место - забери мои болезни», - говорится на табличке
В детсаду в Бурятии нашли просроченную крупу
В детсаду в Бурятии нашли просроченную крупу
Общество, 26.03.2021
Крупу нашли при проведении проверки Россельхознадзора
В Бурятии Новые люди выбрали лучшие идеи конкурса «Марафон идей»
В Бурятии Новые люди выбрали лучшие идеи конкурса «Марафон идей»
Общество, 26.03.2021
Победители получили средства на реализацию своей инициативы
В Бурятии создали фонд наследия Хамбо Ламы Этигэлова
В Бурятии создали фонд наследия Хамбо Ламы Этигэлова
Общество, 26.03.2021
Первое событие под эгидой фонда прошло 25 марта
В Бурятии отмечают пятилетие Росгвардии
В Бурятии отмечают пятилетие Росгвардии
Общество, 26.03.2021
Сотрудники получили в честь праздника подарки и медали
Юные биатлонисты Бурятии взяли медали Кубка Анны Богалий
Юные биатлонисты Бурятии взяли медали Кубка Анны Богалий
Общество, 26.03.2021
Спортсмены из Бурятии завоевали золото, серебро и бронзу
В Забайкалье число смертей от коронавируса приближается к 800
В Забайкалье число смертей от коронавируса приближается к 800
Общество, 26.03.2021
Коронавирус в Забайкалье унёс жизнь ещё одного человека

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^