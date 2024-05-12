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В Бурятии жительницу Монголии оштрафовали за незаконное пересечение границы

В Бурятии жительницу Монголии оштрафовали за незаконное пересечение границы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина более 70 раз незаконно пересекла государственную границу РФ

Кяхтинский районный суд вынес обвинительный приговор гражданке Монголии, которая нарушила вынесенный в отношении неё в 2018 году запрет на въезд в Россию.

В течение 2022 и 2023 годов под изменёнными анкетными данными она более 70 раз незаконно пересекла государственную границу Российской Федерации.

- В зале суда подсудимая вину в совершённых преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.322 УК РФ, признала полностью, раскаялась в содеянном. Суд также учел её положительную характеристику, состояние здоровья, наличие тяжёлого заболевания, - сообщили в районном суде.

Виновной назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, при этом суд учёл, что подсудимая в период расследования дела почти два месяца находилась под стражей, и смягчил наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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