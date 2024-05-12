В Бурятии жительницу Монголии оштрафовали за незаконное пересечение границы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина более 70 раз незаконно пересекла государственную границу РФ



Кяхтинский районный суд вынес обвинительный приговор гражданке Монголии, которая нарушила вынесенный в отношении неё в 2018 году запрет на въезд в Россию.



В течение 2022 и 2023 годов под изменёнными анкетными данными она более 70 раз незаконно пересекла государственную границу Российской Федерации.



- В зале суда подсудимая вину в совершённых преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.322 УК РФ, признала полностью, раскаялась в содеянном. Суд также учел её положительную характеристику, состояние здоровья, наличие тяжёлого заболевания, - сообщили в районном суде.



Виновной назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, при этом суд учёл, что подсудимая в период расследования дела почти два месяца находилась под стражей, и смягчил наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей.



Приговор вступил в законную силу.



