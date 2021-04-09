Экс-жених Ольги Бузовой отдыхает на Байкале

DAVA поделился несколькими видео с Байкала на своей странице в Instagram. Он прокатился на судне на воздушной подушке и показал подписчикам байкальские красоты.







На этот ответ собеседник округляет глаза, а Дава хитро улыбается.



Хип-хоп исполнитель, видеоблогер, тиктокер, певец DAVA (Давид Макунян) отдыхает на Байкале. На озеро он прибыл через Иркутск.Также он снял смешной видеоролик, в котором поделился лайфхаком, как возвращать денежные долги.- Дава, здорова. Ты мне когда косарь вернуть сможешь? – спрашивает у него приятель.- Да хоть сейчас. Подъедешь?- О, да. Давай, записываю адрес. Ты где сейчас?- В Иркутске.Сколько времени артист проведёт на Байкале, он не сообщал. Однако поделился, что вскоре выпустит мотивационный трек «не для чартов».На страницу Давида в Instagram подписаны 13,3 миллиона человек. Большую известность он обрёл благодаря отношениям со звездой «Дома-2», певицей Ольгой Бузовой, с которой встречался с лета 2019 по январь 2021-го. Пара даже сыграла не имеющую юридической силы свадьбу на Мальдивах. Вскоре Бузова объявила о расставании, обвинив экс-жениха в изменах и неподобающем отношении. Сейчас DAVA раскручивает певческую карьеру; недавний совместный клип с Филиппом Киркоровым «Ролекс» набрал 22 миллиона просмотров.