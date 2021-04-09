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Экс-жених Ольги Бузовой отдыхает на Байкале

Экс-жених Ольги Бузовой отдыхает на Байкале
Общество, 
Блогер DAVA успевает записывать смешные видео

Хип-хоп исполнитель, видеоблогер, тиктокер, певец DAVA (Давид Макунян) отдыхает на Байкале. На озеро он прибыл через Иркутск.

DAVA поделился несколькими видео с Байкала на своей странице в Instagram. Он прокатился на судне на воздушной подушке и показал подписчикам байкальские красоты.


Также он снял смешной видеоролик, в котором поделился лайфхаком, как возвращать денежные долги.

- Дава, здорова. Ты мне когда косарь вернуть сможешь? – спрашивает у него приятель.
- Да хоть сейчас. Подъедешь?
- О, да. Давай, записываю адрес. Ты где сейчас?
- В Иркутске.

На этот ответ собеседник округляет глаза, а Дава хитро улыбается.

Сколько времени артист проведёт на Байкале, он не сообщал. Однако поделился, что вскоре выпустит мотивационный трек «не для чартов».

На страницу Давида в Instagram подписаны 13,3 миллиона человек. Большую известность он обрёл благодаря отношениям со звездой «Дома-2», певицей Ольгой Бузовой, с которой встречался с лета 2019 по январь 2021-го. Пара даже сыграла не имеющую юридической силы свадьбу на Мальдивах. Вскоре Бузова объявила о расставании, обвинив экс-жениха в изменах и неподобающем отношении. Сейчас DAVA раскручивает певческую карьеру; недавний совместный клип с Филиппом Киркоровым «Ролекс» набрал 22 миллиона просмотров.
Байкал певцы
 
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