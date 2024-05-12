Сейсмособытие произошло вечером
11 мая в 21:30 от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН г. Иркутск поступила информация о том, что произошло сейсмособытие на территории Баунтовского эвенкийского района в 129 км северо-западнее от села Багдарин.
Магнитуда 4,0, энергетический класс 11,2. По предварительной информации толчки не ощущались, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера произошло землетрясение в акватории озера Байкала в Кабанском районе. Толчки не ощущались.
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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