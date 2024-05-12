В селе Бурятии установили стелу с летящими журавлями

Стела расположена в центре населённого пункта
В селе Подлопатки Мухоршибирского района установлена стела с летящими журавлями. Об этом сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Памятник в виде летящих в небо журавлей расположен в центре села возле бюста Героя Советского Союза Осипа Андреевича Денисова. Стела была установлена 7 мая в память о воинах-земляках, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны.
Инициатор и исполнитель - народный умелец, житель Подлопаток Василий Семёнович Покацкий.
Стела расположена в центре населённого пункта
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