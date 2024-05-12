Пострадавшие госпитализированы в республиканскую больницу
Накануне, 11 мая, около 15.30 на 405 км трассы «Байкал» машина «Тойота СН-R» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Тойота Виста». ДТП произошло вблизи села Татаурово. Об этом сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7»
В результате аварии пострадали два человека. Они были направлены в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Улан-Удэ.
После ДТП на трассе временно вводилось реверсивное движение.
В Бурятии в столкновении легковушек пострадали два человека
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 12.05.2024
По предварительной информации, толчки не ощущались
Происшествия, 12.05.2024
Пострадавшие госпитализированы в республиканскую больницу
Сельчанина задержали по горячим следам
Допсредства получат Иволгинский и Прибайкальский районы
Сожительница распивала спиртное с другим мужчиной
Мужчина находился на дороге вне пешеходного перехода
Мужчина хранил «Белку», не имея разрешительных документов
Мужчина выдавал старую технику за новую
Нетрезвого автомобилиста помог задержать неравнодушный горожанин
Женщина набрала кредитов в банках
Загорелись дом и гараж
Возгорания произошли на севере республики
Выгорело более пяти гектаров
Вспыхнули гараж и крыша дома
Инцидент произошёл на Элеваторе