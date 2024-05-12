Капсула будет храниться до 100-летия Великой Победы
Жители Гусиноозёрска написали послание потомкам. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7» со ссылкой на межпоселенческую центральную библиотеку.
В рамках акции «Послание потомкам 2045 года от жителей города Гусиноозёрск, год 2024» (возрастное ограничение 0+) 9 мая были написаны послания, помещены в «Капсулу времени».
Капсула будет храниться в районном архиве до 100-летия Великой Победы.
Жители Бурятии написали послание потомкам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жителей и гостей республики призывают соблюдать меры безопасности
Они фиксируют превышение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения
Предварительный прогноз ликвидации пожаров - до конца дня
Стела расположена в центре населённого пункта
Объявление об удалённом заработке мужчина нашёл в интернете
Местами возможен небольшой дождь
Бурёнка никак не могла выбраться из грязи
Клещи любят забираться в «укромные места»
Ростовые фигуры полицейских предупреждают о мошенничестве
Службу провёл Владыка Иосиф
Направления теперь заданы правильные
Местами ветер усилится до 20 м/с
На ремонт выделено 51 млн рублей
В БСМП опубликовали статистику за праздничные дни
Небо было залито красочными сполохами