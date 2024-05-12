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Жители Бурятии написали послание потомкам

Жители Бурятии написали послание потомкам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Капсула будет храниться до 100-летия Великой Победы

Жители Гусиноозёрска написали послание потомкам. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7» со ссылкой на межпоселенческую центральную библиотеку.

В рамках акции «Послание потомкам 2045 года от жителей города Гусиноозёрск, год 2024» (возрастное ограничение 0+) 9 мая были написаны послания, помещены в «Капсулу времени».

Капсула будет храниться в районном архиве до 100-летия Великой Победы.


День Победы Великая Отечественная

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