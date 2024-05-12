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В Бурятии до 25 градусов тепла

В Бурятии до 25 градусов тепла
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами возможен небольшой дождь

По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 12 мая по республике переменная облачность, днём местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-20 м/с.

Днём 20-25 градусов тепла, местами прохладнее - по Прибайкалью и северным районам +10,+15.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Днём +21,+23.
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Они построены в Закаменском районе

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