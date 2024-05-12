В Улан-Удэ неожиданно забил «фонтан»

Порыв трубопровода произошёл по улице Жердева



В Улан-Удэ произошёл порыв трубопровода по улице Жердева.



- Порыв произошёл в период проведения испытаний теплосети на прочность и плотность. Температура сетевой воды составляет не более 40 градусов. В настоящее время повреждённый участок отсечён, - сообщили в пресс-службе ТГК-14.



На месте работают специалисты ТГК-14, производится откачка воды. После этого теплоэнергетики приступят к устранению повреждения.



- Напоминаем, гидравлические испытания традиционно проводятся после окончания отопительного сезона. Гидравлические испытания теплосетей - важнейшая технологическая процедура, с помощью которой максимально выявляются слабые места на трубопроводах. Специалисты устраняют образовавшиеся дефекты до начала следующего отопительного сезона, тем самым обеспечивая качественную подготовку теплосетей к новому сезону, - отметили здесь.





