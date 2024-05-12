Порыв трубопровода произошёл по улице Жердева
В Улан-Удэ произошёл порыв трубопровода по улице Жердева.
- Порыв произошёл в период проведения испытаний теплосети на прочность и плотность. Температура сетевой воды составляет не более 40 градусов. В настоящее время повреждённый участок отсечён, - сообщили в пресс-службе ТГК-14.
На месте работают специалисты ТГК-14, производится откачка воды. После этого теплоэнергетики приступят к устранению повреждения.
- Напоминаем, гидравлические испытания традиционно проводятся после окончания отопительного сезона. Гидравлические испытания теплосетей - важнейшая технологическая процедура, с помощью которой максимально выявляются слабые места на трубопроводах. Специалисты устраняют образовавшиеся дефекты до начала следующего отопительного сезона, тем самым обеспечивая качественную подготовку теплосетей к новому сезону, - отметили здесь.
В Улан-Удэ неожиданно забил «фонтан»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сейсмособытие произошло вечером
По предварительной информации, толчки не ощущались
Пострадавшие госпитализированы в республиканскую больницу
Сельчанина задержали по горячим следам
Допсредства получат Иволгинский и Прибайкальский районы
Сожительница распивала спиртное с другим мужчиной
Мужчина находился на дороге вне пешеходного перехода
Мужчина хранил «Белку», не имея разрешительных документов
Мужчина выдавал старую технику за новую
Нетрезвого автомобилиста помог задержать неравнодушный горожанин
Женщина набрала кредитов в банках
Загорелись дом и гараж
Возгорания произошли на севере республики
Выгорело более пяти гектаров
Вспыхнули гараж и крыша дома