Все они расположены на территории Забайкальского национального парка
В Бурятии 8 февраля состоялся совместный выезд сотрудников ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и инспекторов Баргузинского ФКУ «Центр ГИМС ГУ МЧС РФ по РБ» на территорию Забайкальского национального парка.
В рамках совместной поездки были обследованы ледовые переправы и рекреационные участки. В ходе проверки было выявлено, что подготовительные работы, проведены в полном объёме, толщина льда соответствует требуемой для открытия ледовых переправ с нагрузкой пять тонн. По результату поездки рабочей группой было принято решение об открытии ледовых переправ и рекреационных участков, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
По информации ГУ МЧС РФ по РБ, в эксплуатацию с 9 февраля ввели переправы: Катунь – Курбулик, Курбулик – Центральный, Курбулик – Источник Змеёвый, Курбулик – Огород, Курбулик – Площадь и Монахово – Катунь. Все ледовые дороги проходят через Чивыркуйский залив и находятся в Забайкальском национальном парке.
В Бурятии открыты ещё 6 ледовых переправ
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