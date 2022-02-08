Составлен портрет дальневосточных призывников

Большинство из новобранцев учились и работали



Сотрудники регионального центра психологической работы Восточного военного округа составили социально-психологический портрет военнослужащих молодого пополнения, прибывших в войска, в рамках осеннего призыва 2021 года.



По результатам анкетирования отмечается положительная динамика по отношению молодёжи к военной службе. Так, по сравнению с новобранцами аналогичного периода прошлого года, количество новобранцев прибывших в войска по желанию увеличилось с 59% до 63%. Помимо этого, отмечается увеличение на 12% количество призывников, имеющих высшее профессиональное образование.



До призыва в Вооружённые силы 87% граждан учились и работали. Также в полных семьях воспитывалось 65% изученного молодого пополнения.



Около 60% призывников считают себя верующими, большинство из них православные, буддисты и мусульмане, сообщает пресс-служба ВВО.

