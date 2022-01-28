Улан-удэнка испугалась «сюрприза» в покупной курице

Горожане обсуждают, черви попались в магазинской курице или нет



Улан-удэнка купила размороженную тушку цыплёнка бройлера в местном продуктовом магазине и испугалась при её разделке. Видео появилось в паблике crimburyatia.



- Купила курицу, вот разрезала я и обнаружила вот таких вот червей. Это как вообще? – говорит девушка на видео.



В ролике улан-удэнка показала разрезанного цыплёнка. Кухонным ножом она указала на нечто, действительно, напоминающее толстых коротких червей.



Впрочем, большинство пользователей сочли, что автор поста заблуждается:



«Это не черви»,

«Человек непросвещённый, видно же»,

«Какие же это черви, это почки куриные».



Некоторые к посту отнеслись с позитивом, сославшись на неопытность домохозяйки. «Вы девушка, наверное, первый раз в серединку заглянули. Зачем народ мутите, ещё снимаете», - написал местный житель. «Если бы это были черви, она бы воняла невыносимо», - заявил ещё один пользователь.



«Девушка и вправду впервые курицу в разрезе видит», - предложил другой пользователь.



Нашлись и те, кто считает, что это могут быть не почки, а несозревшие эмбрионы.



«Это, наверное, зародыш яйца, так как курица на подпитках, была эмбрион не развитый», - выдвинул догадку подписчик.



Комментаторы посоветовали девушке изучить анатомию курицы, ведь «мало ли из-за какой-нибудь ерунды целую курицу выбрасывать».

