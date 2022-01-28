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Улан-удэнка испугалась «сюрприза» в покупной курице

Улан-удэнка испугалась «сюрприза» в покупной курице
Общество,  Фото:crimburyatia
Горожане обсуждают, черви попались в магазинской курице или нет

Улан-удэнка купила размороженную тушку цыплёнка бройлера в местном продуктовом магазине и испугалась при её разделке. Видео появилось в паблике crimburyatia.

- Купила курицу, вот разрезала я и обнаружила вот таких вот червей. Это как вообще? – говорит девушка на видео.

В ролике улан-удэнка показала разрезанного цыплёнка. Кухонным ножом она указала на нечто, действительно, напоминающее толстых коротких червей.

Впрочем, большинство пользователей сочли, что автор поста заблуждается:

«Это не черви»,
«Человек непросвещённый, видно же»,
«Какие же это черви, это почки куриные».

Некоторые к посту отнеслись с позитивом, сославшись на неопытность домохозяйки. «Вы девушка, наверное, первый раз в серединку заглянули. Зачем народ мутите, ещё снимаете», - написал местный житель. «Если бы это были черви, она бы воняла невыносимо», - заявил ещё один пользователь.

«Девушка и вправду впервые курицу в разрезе видит», - предложил другой пользователь.

Нашлись и те, кто считает, что это могут быть не почки, а несозревшие эмбрионы.

«Это, наверное, зародыш яйца, так как курица на подпитках, была эмбрион не развитый», - выдвинул догадку подписчик.

Комментаторы посоветовали девушке изучить анатомию курицы, ведь «мало ли из-за какой-нибудь ерунды целую курицу выбрасывать».
мясопродукты

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