В Бурятии призёр Олимпиады учила УФСИНовцев стрелять из лука





Для молодых сотрудников республиканского УФСИН серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Светлана Гомбоева провела мастер-класс по стрельбе из лука. Учёба прошла в региональном центре по стрельбе из лука.- Светлана Гомбоева ознакомила участников мастер-класса с правилами безопасности и обучила технике стрельбы. После показательного выступления каждый из присутствующих попробовал свои силы в стрельбе из профессионального лука. По словам организаторов, участники мероприятия получили массу положительных эмоций и с удовольствием опробовали новый для себя вид спорта, - сообщили в УФСИН по Бурятии.