В Бурятии призёр Олимпиады учила УФСИНовцев стрелять из лука

Мастер-класс провела Светлана Гомбоева
Для молодых сотрудников республиканского УФСИН серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Светлана Гомбоева провела мастер-класс по стрельбе из лука. Учёба прошла в региональном центре по стрельбе из лука.
- Светлана Гомбоева ознакомила участников мастер-класса с правилами безопасности и обучила технике стрельбы. После показательного выступления каждый из присутствующих попробовал свои силы в стрельбе из профессионального лука. По словам организаторов, участники мероприятия получили массу положительных эмоций и с удовольствием опробовали новый для себя вид спорта, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
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