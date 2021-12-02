 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 декабря

01 декабря

Популярное

В Бурятии призёр Олимпиады учила УФСИНовцев стрелять из лука

В Бурятии призёр Олимпиады учила УФСИНовцев стрелять из лука
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Мастер-класс провела Светлана Гомбоева

Для молодых сотрудников республиканского УФСИН серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Светлана Гомбоева провела мастер-класс по стрельбе из лука. Учёба прошла в региональном центре по стрельбе из лука.

- Светлана Гомбоева ознакомила участников мастер-класса с правилами безопасности и обучила технике стрельбы. После показательного выступления каждый из присутствующих попробовал свои силы в стрельбе из профессионального лука. По словам организаторов, участники мероприятия получили массу положительных эмоций и с удовольствием опробовали новый для себя вид спорта, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



стрельба из лука спорт мастер-класс УФСИН

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Трассы в Бурятии чистят в усиленном режиме
Трассы в Бурятии чистят в усиленном режиме
Общество, 02.12.2021
Водителей призывают к осторожности
В Монголии чтят память полководца Георгия Жукова
В Монголии чтят память полководца Георгия Жукова
Общество, 02.12.2021
В соседней стране есть памятник, музей, и его именем назван район Улан-Батора
Дипломат из Германии побывал в Иволгинском дацане в Бурятии
Дипломат из Германии побывал в Иволгинском дацане в Бурятии
Общество, 02.12.2021
Глава буддистов России встретился с Берндом Финке
Зима в Улан-Удэ началась с сильнейшего снегопада
Зима в Улан-Удэ началась с сильнейшего снегопада
Общество, 02.12.2021
Коммунальные службы устраняют последствия вчерашнего снегопада
В Бурятии дорогу по нацпроекту построили без тротуаров
В Бурятии дорогу по нацпроекту построили без тротуаров
Общество, 02.12.2021
Пешеходы вынуждены идти прямо по проезжей части
В Улан-Удэ продлили эксперимент с пассажирским пересадочным тарифом
В Улан-Удэ продлили эксперимент с пассажирским пересадочным тарифом
Общество, 02.12.2021
Пересадочный тариф опробовали на жителях сотых кварталов
В Бурятии от коронавируса скончались ещё девять человек
В Бурятии от коронавируса скончались ещё девять человек
Общество, 02.12.2021
Заболеваемость «топчется» практически на одном месте
Забайкальца, задушившего на глазах детей жену и кошку, отправили в колонию
Забайкальца, задушившего на глазах детей жену и кошку, отправили в колонию
Общество, 02.12.2021
Мужчина заставил десятилетнюю дочь оттащить тело убитой матери 
Житель Бурятии пожаловался на разбитые дороги
Житель Бурятии пожаловался на разбитые дороги
Общество, 02.12.2021
После прокурорского вмешательства дефекты устранили 
В Бурятии проходит акция по подкормке зимующих птиц
В Бурятии проходит акция по подкормке зимующих птиц
Общество, 02.12.2021
Её участниками могут стать дети в возрасте от 5 до 18 лет
Молодёжь Иркутска соберётся на городской форум
Молодёжь Иркутска соберётся на городской форум
Общество, 02.12.2021
Мероприятие пройдёт по трём направлениям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^