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В Иркутской области полицейский спас кошку, просидевшую на дереве три дня

Общество, 
На дерево кошку загнали собаки

В городе Тулун Иркутской области дорожные полицейские спасли кошку, просидевшую три дня на высоком дереве.

С просьбой о помощи в полицию обратились волонтёры. Выяснилось, что собаки загнали кошку на сосну. На размещённые в социальных сетях просьбы о помощи никто не реагировал.

Находясь на маршруте патрулирования, госавтоинспекторы Никита Гончаров и Максим Дунцов заметили испуганное животное на дереве. Вооружившись специальным оборудованием, один из полицейских взобрался на высоту нескольких метров, снял её с ветки и через пару минут благополучно спустил на землю. После чего сотрудники полиции продолжили нести службу.

Сейчас кошка находится на передержке, ей ищут новых хозяев.

Волонтёры поблагодарили инспекторов ГИБДД за помощь и неравнодушие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



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