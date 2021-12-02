В Иркутской области полицейский спас кошку, просидевшую на дереве три дня

Волонтёры поблагодарили инспекторов ГИБДД за помощь и неравнодушие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.





В городе Тулун Иркутской области дорожные полицейские спасли кошку, просидевшую три дня на высоком дереве.С просьбой о помощи в полицию обратились волонтёры. Выяснилось, что собаки загнали кошку на сосну. На размещённые в социальных сетях просьбы о помощи никто не реагировал.Находясь на маршруте патрулирования, госавтоинспекторы Никита Гончаров и Максим Дунцов заметили испуганное животное на дереве. Вооружившись специальным оборудованием, один из полицейских взобрался на высоту нескольких метров, снял её с ветки и через пару минут благополучно спустил на землю. После чего сотрудники полиции продолжили нести службу.Сейчас кошка находится на передержке, ей ищут новых хозяев.