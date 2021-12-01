Недавно у пары маралов родился малыш
Пара маралов уже более двух лет живёт в одном из личных подсобных хозяйств в Читинском районе. Три месяца назад их стало больше, у них появился оленёнок. О редких животных рассказала начальник Читинской ветеринарной станции Елена Корнилова.
Самку местный житель нашёл в лесу, когда ей было несколько месяцев. Мужчина забрал животное в своё хозяйство, спустя время приобрели марала-самца. Этим летом на свет появился крепкий и здоровый малыш.
- С 2019 года ветврачи ежегодно проводят клинический осмотр животных. Восемь месяцев мы наблюдали за беременностью самки. Маралам ставят прививки болезней крупного рогатого скота согласно графику вакцинации, – добавила начальник станции.
Ветврачи отмечают, маралы – крупные и сильные представители благородных оленей. Рога эти животных могут достигать до 120 сантиметров в длину и весом до 12 килограммов. Ведут скрытый образ жизни, и встретить их в дикой природе практически невозможно. У них нервный и пугливый характер. Интересно то, что эта самка общительная. Она не боится людей, любит внимание и заботу, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
Оленья семья живёт в одном из хозяйств Забайкалья
Общество, Фото:
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