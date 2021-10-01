На звание лучшего участкового Бурятии претендуют 14 сотрудников

Среди претендентов только один улан-удэнец



7 октября в Бурятии стартует второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый».



По результатам первого этапа интернет-голосования, участие в котором приняли около двух тысяч жителей, во второй тур прошли 14 участковых Бурятии.



1. старший лейтенант полиции Сергей Гоглев (Улан-Удэ, Октябрьский район);

2. старший лейтенант полиции Булат Эрдыниев (Мухоршибирский район);

3. майор полиции Вячеслав Цыремпилов (Селенгинский район);

4. старший лейтенант полиции Александр Светоносов (Муйский район);

5. старший лейтенант полиции Бабу Намсараев (Кижингинский район);

6. капитан полиции Александр Ламажапов (Курумканский район);

7. старший лейтенант полиции Баян Банзатов (Еравнинский район);

8. капитан полиции Саян Бадмаев (Закаменский район);

9. майор полиции Дмитрий Дашинимаев (Кяхтинский район);

10. капитан полиции Александр Димов (Кабанский район);

11. лейтенант полиции Алексей Заиграев (Заиграевский район);

12. лейтенант полиции Василий Астащенко (Северо-Байкальский район);

13. лейтенант полиции Эрдэм Галданов (Иволгинский район);

14. майор полиции Александр Октябрьский (Джидинский район).



Проголосовать за претендента на звание лучшего участкового уполномоченного полиции можно будет на официальном сайте МВД по Бурятии в разделе «Народный участковый - 2021», авторизовавшись через одну из социальных сетей.



- Победитель примет участие в финальном всероссийском этапе, который пройдёт в форме онлайн-голосования на федеральном уровне, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

