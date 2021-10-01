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На звание лучшего участкового Бурятии претендуют 14 сотрудников

На звание лучшего участкового Бурятии претендуют 14 сотрудников
Общество, 
Среди претендентов только один улан-удэнец

7 октября в Бурятии стартует второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый».

По результатам первого этапа интернет-голосования, участие в котором приняли около двух тысяч жителей, во второй тур прошли 14 участковых Бурятии.

1. старший лейтенант полиции Сергей Гоглев (Улан-Удэ, Октябрьский район);
2. старший лейтенант полиции Булат Эрдыниев (Мухоршибирский район);
3. майор полиции Вячеслав Цыремпилов (Селенгинский район);
4. старший лейтенант полиции Александр Светоносов (Муйский район);
5. старший лейтенант полиции Бабу Намсараев (Кижингинский район);
6. капитан полиции Александр Ламажапов (Курумканский район);
7. старший лейтенант полиции Баян Банзатов (Еравнинский район);
8. капитан полиции Саян Бадмаев (Закаменский район);
9. майор полиции Дмитрий Дашинимаев (Кяхтинский район);
10. капитан полиции Александр Димов (Кабанский район);
11. лейтенант полиции Алексей Заиграев (Заиграевский район);
12. лейтенант полиции Василий Астащенко (Северо-Байкальский район);
13. лейтенант полиции Эрдэм Галданов (Иволгинский район);
14. майор полиции Александр Октябрьский (Джидинский район).

Проголосовать за претендента на звание лучшего участкового уполномоченного полиции можно будет на официальном сайте МВД по Бурятии в разделе «Народный участковый - 2021», авторизовавшись через одну из социальных сетей.

- Победитель примет участие в финальном всероссийском этапе, который пройдёт в форме онлайн-голосования на федеральном уровне, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
конкурс полиция участковые

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