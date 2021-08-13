В Бурятии медведь сходил в человеческий туалет

В Бурятии медведь вышел к горячим источникам в бухте Змеевая, что находится в Чивыркуйском заливе Байкала.
Государственный инспектор Диана Шангареева запечатлела на видео хозяина тайги, который хотел ворваться в помещение. Косолапый посмотрел через стеклянную дверь, а затем с громким рыком отправился на территорию.
видео - ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Сперва медведь «изучал» и едва не уронил установленные для туристов аншлаги, рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
- После ознакомления с правилами посещения хозяин тайги попробовал на вкус канистру, пару стаканчиков, сходил в туалет, причём не абы куда, а в обычный, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».
Как сообщал «Байкал-Daily», сотрудники заповедной территории на днях как раз обращались к туристам с просьбой не пытаться делать селфи с медведями, не прикармливать их из машин и не оставлять мусор.
Недавно медведь в Забайкальском национальном парке разгромил палатку туристов и полакомился продуктовыми запасами.
По словам директора ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаила Овдина, на заповедной территории есть как минимум три медведя, выходящих к людям. Специалисты нацпарка надеются, что скоро количество туристов снизится, в лесу поспеет орех, и косолапые уйдут.
Вообще в этом году довольно много сообщений от жителей Бурятии о выходящих к людям медведей. Так, на севере республики, возле золотодобывающей артели косолапые уже не боятся человека и шума работающей техники. Здесь дикие животные ищут пропитание в мусорных баках.
Недавно застрелили медведя, который повадился ходить на северобайкальское кладбище. Второго медведя, который ворует еду с могил, сейчас ищут.
Возле улан-удэнского садового некоммерческого товарищества бродит небольшой медведь. Косолапый, по словам местных жителей, живёт здесь не первый год. Но сейчас он уже перестал бояться людей и машин. Не исключено, что всё же состоится встреча с человеком, и это может закончиться трагически. Так что принято решение об отстреле медведя.
- После ознакомления с правилами посещения хозяин тайги попробовал на вкус канистру, пару стаканчиков, сходил в туалет, причём не абы куда, а в обычный, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».
Как сообщал «Байкал-Daily», сотрудники заповедной территории на днях как раз обращались к туристам с просьбой не пытаться делать селфи с медведями, не прикармливать их из машин и не оставлять мусор.
Недавно медведь в Забайкальском национальном парке разгромил палатку туристов и полакомился продуктовыми запасами.
По словам директора ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаила Овдина, на заповедной территории есть как минимум три медведя, выходящих к людям. Специалисты нацпарка надеются, что скоро количество туристов снизится, в лесу поспеет орех, и косолапые уйдут.
Вообще в этом году довольно много сообщений от жителей Бурятии о выходящих к людям медведей. Так, на севере республики, возле золотодобывающей артели косолапые уже не боятся человека и шума работающей техники. Здесь дикие животные ищут пропитание в мусорных баках.
Недавно застрелили медведя, который повадился ходить на северобайкальское кладбище. Второго медведя, который ворует еду с могил, сейчас ищут.
Возле улан-удэнского садового некоммерческого товарищества бродит небольшой медведь. Косолапый, по словам местных жителей, живёт здесь не первый год. Но сейчас он уже перестал бояться людей и машин. Не исключено, что всё же состоится встреча с человеком, и это может закончиться трагически. Так что принято решение об отстреле медведя.