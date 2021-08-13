 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 августа

12 августа

Популярное

В Бурятии медведь сходил в человеческий туалет

В Бурятии медведь сходил в человеческий туалет
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Косолапый хозяйничал на горячих источниках

В Бурятии медведь вышел к горячим источникам в бухте Змеевая, что находится в Чивыркуйском заливе Байкала.

Государственный инспектор Диана Шангареева запечатлела на видео хозяина тайги, который хотел ворваться в помещение. Косолапый посмотрел через стеклянную дверь, а затем с громким рыком отправился на территорию.


видео - ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Сперва медведь «изучал» и едва не уронил установленные для туристов аншлаги, рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

- После ознакомления с правилами посещения хозяин тайги попробовал на вкус канистру, пару стаканчиков, сходил в туалет, причём не абы куда, а в обычный, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».

Как сообщал «Байкал-Daily», сотрудники заповедной территории на днях как раз обращались к туристам с просьбой не пытаться делать селфи с медведями, не прикармливать их из машин и не оставлять мусор.

Недавно медведь в Забайкальском национальном парке разгромил палатку туристов и полакомился продуктовыми запасами.

По словам директора ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаила Овдина, на заповедной территории есть как минимум три медведя, выходящих к людям. Специалисты нацпарка надеются, что скоро количество туристов снизится, в лесу поспеет орех, и косолапые уйдут.

Вообще в этом году довольно много сообщений от жителей Бурятии о выходящих к людям медведей. Так, на севере республики, возле золотодобывающей артели косолапые уже не боятся человека и шума работающей техники. Здесь дикие животные ищут пропитание в мусорных баках.

Недавно застрелили медведя, который повадился ходить на северобайкальское кладбище. Второго медведя, который ворует еду с могил, сейчас ищут.

Возле улан-удэнского садового некоммерческого товарищества бродит небольшой медведь. Косолапый, по словам местных жителей, живёт здесь не первый год. Но сейчас он уже перестал бояться людей и машин. Не исключено, что всё же состоится встреча с человеком, и это может закончиться трагически. Так что принято решение об отстреле медведя. 
медведь Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Зампрокурора Бурятии пройдёт приём граждан
Зампрокурора Бурятии пройдёт приём граждан
Общество, 13.08.2021
Приём состоится на следующей неделе
В октябре пройдёт всероссийский педагогический диктант
В октябре пройдёт всероссийский педагогический диктант
Общество, 13.08.2021
Принять участие могут команды учителей российских школ
В Забайкалье пройдут соревнования по автокроссу
В Забайкалье пройдут соревнования по автокроссу
Общество, 13.08.2021
Заезды пойдут в зачёт отборочной серии кубка России

В Бурятии местами ливни с грозами
В Бурятии местами ливни с грозами
Общество, 13.08.2021
В Улан-Удэ возможен короткий грозовой дождь
В Улан-Удэ проведут онлайн-встречи с театральными практиками
В Улан-Удэ проведут онлайн-встречи с театральными практиками
Общество, 12.08.2021
Стала известна программа лаборатории режиссёров оперы
Дид Хамбо-лама встретился с губернатором Иркутской области
Дид Хамбо-лама встретился с губернатором Иркутской области
Общество, 12.08.2021
Стороны обсудили строительство дацанов, кумысоварение и бурятский язык
Иркутское землячество назвало лауреатов премии Щетинина
Иркутское землячество назвало лауреатов премии Щетинина
Общество, 12.08.2021
Её вручают за активную общественно-патриотическую деятельность в Иркутской области
На 4 полигонах в Бурятии военные уничтожили «противника»
На 4 полигонах в Бурятии военные уничтожили «противника»
Общество, 12.08.2021
В учениях приняли участие мотострелковые и танковые подразделения, а также разведгруппы
В Агинском округе вручили медали «За любовь и верность»
В Агинском округе вручили медали «За любовь и верность»
Общество, 12.08.2021
Семь пар супругов чествовали в Агинском районе
Экспедиция «Байкал – Аляска» прибыла в Благовещенск
Экспедиция «Байкал – Аляска» прибыла в Благовещенск
Общество, 12.08.2021
Экипажи проекта проплывут по рекам от Иркутска до устья Амура
В Бурятии за нерестом омуля будут следить с камер
В Бурятии за нерестом омуля будут следить с камер
Общество, 12.08.2021
Ситуацию планируют отслеживать при помощи беспилотников
На Иркутской ГЭС вновь увеличили сброс воды
На Иркутской ГЭС вновь увеличили сброс воды
Общество, 12.08.2021
Ситуация находится на контроле профильных ведомств
Усть-Ордынский борец примет участие в первенстве мира
Усть-Ордынский борец примет участие в первенстве мира
Общество, 12.08.2021
Соревнования по вольной борьбе среди юниоров пройдут в Уфе
В Бурятии создают электронную карту музеев
В Бурятии создают электронную карту музеев
Общество, 12.08.2021
Нацмузей республики собирает материалы в районных музеях для уникального проекта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^