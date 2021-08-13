В Бурятии медведь сходил в человеческий туалет







видео - ФГБУ «Заповедное Подлеморье»





В Бурятии медведь вышел к горячим источникам в бухте Змеевая, что находится в Чивыркуйском заливе Байкала.Государственный инспектор Диана Шангареева запечатлела на видео хозяина тайги, который хотел ворваться в помещение. Косолапый посмотрел через стеклянную дверь, а затем с громким рыком отправился на территорию.