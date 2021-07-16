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16 июля

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На севере Бурятии медведи вплотную подобрались к людям

На севере Бурятии медведи вплотную подобрались к людям
Происшествия,  Фото:предоставлено Михаилом Климентьевым
Косолапых уже не пугают ни шум машин, ни люди

На артели старателей «Сининда» в Северо-Байкальском районе Бурятии заметили медведей. По сообщениям, к людям выходит семь медведей – в разные дни замечали разных особей. 


По словам заместителя руководителя Бурприроднадзора Михаила Климентьева, косолапых привлекают отходы, которые выбрасывают люди. Животные не боятся человека, их не пугают разговоры людей, работающий трактор и другие шумы.

- Совместная жизнь с медведем когда-нибудь закончится трагедией. Поэтому, скорее всего, будем принимать решение, - сообщил «Байкал-Daily» Михаил Климентьев.

Он отметил, что подобная картина с выходом медведей к людям здесь наблюдается ежегодно. На смену одним приходят другие. Они ищут еду в мусорках.

- Медведь видит помойку, идёт туда, привыкает. Вроде бы и никого не трогает… Сколько ходят у машин попрошайничают, водители же кормят, они и выходят на эту трассу. На первый взгляд безобидно, тем не менее, есть случаи, когда на людей нападают, погибают люди, - пояснил Михаил Климентьев.



Отстрел медведей может производиться не только после нападения на человека, но и в случае такой угрозы, как, к примеру, в этот раз. Также разрешения на отстрел могут выдавать для регулирования численности животных.

- Если он (медведь) уже ходит по посёлку, привыкает к людям, всё равно когда-то будет нападение, - сказал Михаил Климентьев.

Также заметили медведей на горячих источниках Хакусы. Михаил Климентьев сообщил, что здесь медведей уже отгоняли, однако они вновь возвращаются. Здесь также будет приниматься решение об отстреле.

медведь

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