На севере Бурятии медведи вплотную подобрались к людям













Отстрел медведей может производиться не только после нападения на человека, но и в случае такой угрозы, как, к примеру, в этот раз. Также разрешения на отстрел могут выдавать для регулирования численности животных.



- Если он (медведь) уже ходит по посёлку, привыкает к людям, всё равно когда-то будет нападение, - сказал Михаил Климентьев.



Также заметили медведей на горячих источниках Хакусы. Михаил Климентьев сообщил, что здесь медведей уже отгоняли, однако они вновь возвращаются. Здесь также будет приниматься решение об отстреле.





На артели старателей «Сининда» в Северо-Байкальском районе Бурятии заметили медведей. По сообщениям, к людям выходит семь медведей – в разные дни замечали разных особей.По словам заместителя руководителя Бурприроднадзора Михаила Климентьева, косолапых привлекают отходы, которые выбрасывают люди. Животные не боятся человека, их не пугают разговоры людей, работающий трактор и другие шумы.- Совместная жизнь с медведем когда-нибудь закончится трагедией. Поэтому, скорее всего, будем принимать решение, - сообщил «Байкал-Daily» Михаил Климентьев.Он отметил, что подобная картина с выходом медведей к людям здесь наблюдается ежегодно. На смену одним приходят другие. Они ищут еду в мусорках.- Медведь видит помойку, идёт туда, привыкает. Вроде бы и никого не трогает… Сколько ходят у машин попрошайничают, водители же кормят, они и выходят на эту трассу. На первый взгляд безобидно, тем не менее, есть случаи, когда на людей нападают, погибают люди, - пояснил Михаил Климентьев.