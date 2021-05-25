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Старую гостиницу на Байкале превратили в трудовой арт-лагерь

Старую гостиницу на Байкале превратили в трудовой арт-лагерь
Общество,  Фото:Babr Mash
Люди борются здесь с эмоциональным выгоранием

Художница из Питера превратила старую гостиницу, которую получила в наследство, в трудовой арт-лагерь на Байкале. Об этом рассказал новостной паблик «Babr Mash».

Анна Назарова получила в наследство старую гостиницу в селе Максимиха в Бурятии. Анна сразу решила: гостиница – это отличный способ сделать что-то, что нравится ей как художнику, и попытаться восстановить объект.

Художница придумала преобразить гостиницу в арт-пространство, куда со всех уголков мира будут приезжать на выставки. Аня перебралась в Бурятию, позвала друзей и волонтёров — вместе они реставрируют здание и верят, что мечта художницы станет реальностью.

- Проблема была в том, что у меня не было денег на восстановление целой гостиницы, поэтому я не придумала ничего лучшего, чем просто позвать команду волонтёров из офисных работников, которые помогают мне в переделке этой гостиницы. Это очень прикольный формат, это такой трудовой лагерь для взрослых, в котором они борются с эмоциональным выгоранием и видят сразу результат своего труда. А когда ты приезжаешь в эту гостиницу, то ты красишь заборы, стены дома, делаешь 800 морковок из папье-маше. Многие пишут, что мы, возможно, открыли, изобрели совершенно новый формат отдыха, потому что это лучшая смена деятельности, - рассказывает девушка.


Анна Назарова — художница, создательница арт-выставок и просто человек-креатив. Она была ученицей Славы Полунина в Париже, первая придумала в стране делать букеты из овощей и фруктов. Её звали работать в Америку, Турцию, но закрытые границы расставили всё по местам.


Байкал гостиница художники
 
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