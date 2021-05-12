В Улан-Удэ назвали победителя «Одного дня бурята»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Бурятии определили лауреатов конкурса фольклорных коллективов



В Бурятии прошёл республиканский конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята». В мероприятии приняли участие коллективы Мухоршибирского, Бичурского, Курумканского, Хоринского, Баргузинского, Кижингинского, Кяхтинского, Тункинского, Селенгинского, Джидинского, Еравнинского, Закаменского, Кабанского районов и города Улан-Удэ.



Обладателем гран-при конкурса стал народный фольклорный ансамбль «Эхын буян» Закаменского района (художественный руководитель Цыденова Хорло). Победитель конкурса рекомендован к участию в XIV международном бурятском фестивале «Алтаргана-2020».



Дипломы лауреатов III степени вручены:

- Народному фольклорному ансамблю «Тоонто», г. Улан-Удэ, художественный руководитель Долгорова Бутид;

- Народному ансамблю песни и танца «Тунгалаг» Селенгинского района, художественный руководитель Цыбикова Инна.



Дипломы лауреатов II степени вручены:

- Народному фольклорному ансамблю «Дэбэсэнэм» Джидинского района, художественный руководитель Жигмитова Арюна;

- Народному фольклорному ансамблю «Баян Сумбэр» Кижингинского района, художественный руководитель Жамсаранова Дугарма.



Дипломы лауреатов I степени вручены:

- Народному фольклорному ансамблю «Худара» Кабанского района, художественный руководитель Карпова Мария;

- Народному фольклорному ансамблю «Жаргал» Бичурского района, художественный руководитель Жигжитов Белигто.



Народному фольклорному этническому ансамблю «Наран Гоохон» (Республиканский центр народного творчества, художественный руководитель Ербахаева Мария) учреждён специальный диплом «О заншалаа сахигша!». Фольклорному ансамблю «Баргуужан» (г. Улан-Удэ, художественный руководитель Балданова Энгельсина) – специальный диплом «Туруушын амжалта!».



Как сообщили в республиканском центренародного творчества, жюри конкурса особое внимание обратило на концертные костюмы, реквизиты, которые должны соответствовать традициям заявленного района и сюжету представления. Отдельно отмечена конкурсная программа народного фольклорного ансамбля «Жаргал» Бичурского района с обрядовым действием «Засааны баяр» и народного фольклорного ансамбля «Лугшахаан», его участники подробно рассказали о ритуале поклонения богине Янжиме.



- «Один день бурята» – это уникальный творческий конкурс, цели которого возрождение, сохранение и развитие лучших традиций народной культуры, содействие созданию оптимальных условий для обновления фольклорных традиций. Коллективы-участники показывают повседневную жизнь бурят, сохраняя особенности бытования местного аутентичного фольклора. Театрализованные программы включают реконструкции фрагментов обрядов (семейных и календарно-производственных), народных праздников, молодёжных игрищ, картин народного быта с образцами устного, песенного народного творчества, танцевальный, инструментальный фольклор, - рассказала координатор конкурса Дарима Дашиева.

