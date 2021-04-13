Иркутск примет фестиваль современного искусства

В программе фестиваля – спектакли, выставка, кинопоказы, лекции и мастер-классы



Фестиваль современного искусства «Территория. Иркутск» пройдёт с 18 по 23 мая. Откроют культурное событие спектакли-победители пятого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон».



На сцене Иркутского драматического театра имени Н.П. Охлопкова состоятся показы сразу двух постановок: спектакля-победителя конкурса «Я нанял убийцу» городского драматического театра Шарыпово в постановке режиссёра Галины Зальцман и спектакля из шорт-листа конкурса — «Холстомер» режиссёра Сергея Землянского Иркутского драматического театра.



Всего в программе – 17 спектаклей. Их представят театры из Иркутска, Лесосибирска, Якутска, Москвы и других городов России. Также в рамках фестиваля в областном художественном музее имени В. П. Сукачева откроется выставка «Личная история», состоятся кинопоказы спектаклей легендарного парижского театра «Комеди Франсез», лекции и мастер-классы образовательной программы. В период подготовки и проведения фестиваля Иркутск посетят более 250 деятелей культуры и искусства, педагогов, экспертов, журналистов.



Фестиваль был запланирован ещё в прошлом году и дважды переносился из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

