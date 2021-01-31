Турнир состоится в Благовещенске
Сегодня, 31 января, команда Бурятии по ушу отправилась на чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа. Соревнования состоятся с 3 по 5 февраля в Благовещенске.
- Пожелаем команде спортсменов и тренеров хорошей поездки и успешных выступлений. Ждём с победой, - поделились представители улан-удэнской школы ушу «Золотой дракон».
Программа чемпионата ДФО включает дисциплины таолу, юнчуньцюань, кунг фу-традиционное ушу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2020 года чемпионат России по ушу впервые состоялся онлайн. Бурятские спортсмены взяли 14 медалей, в том числе пять золотых.
Ушуисты Бурятии уехали на чемпионат ДФО
Общество, Фото:
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