Бурятия завоевала 14 медалей чемпионата России по ушу

Республику в онлайн-соревнованиях представляли 13 спортсменов



С 15 по 20 мая в России впервые прошёл онлайн чемпионат и первенство России по ушу. В соревнованиях приняли участие 542 спортсмена из 37 субъектов РФ, среди них – члены основного состава сборной команды страны по ушу, многократные победители и призёры чемпионатов мира и Европы.



Бурятию на чемпионате и первенстве представляли воспитанники школы ушу «Золотой Дракон» в составе 13 спортсменов. Итогом выступлений стали 14 медалей: 5 золотых, 1 серебряная и 8 бронзовых наград.



По две золотые медали завоевали Амгалан Жигжитов и Анна Шатаева. Анна также завоевала бронзовую медаль чемпионата.



У Марка Вахрамеева тоже две медали различного достоинства – 1 «золото» и 1 «серебро».



Бронзовые награды для спортсменов из Бурятии распределились следующим образом: две медали у Яны Зубковой, три у Анны Леоновой, по одной у Ренаты Гаученовой и Инги Пурбуевой.



Всего в чемпионате и первенстве было представлено 10 дисциплин ушу. Каждый спортсмен присылал видео своего выступления, после чего судьи через интерактивную электронную программу выставляли оценки, которые и определяли результат.



Соревнования были приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и стали отборочными на чемпионат и первенство Европы по ушу, которые проходят в онлайн-формате с 25 мая по 5 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

