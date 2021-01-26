Александр Рамм: «В Улан-Удэ любящая и понимающая музыку публика»

Общество, Фото: Бурятская филармония

В театре оперы и балета накануне прошёл вечер классической музыки



25 января на сцене Бурятского театра оперы и балета выступили виолончелист Александр Рамм и пианист Филипп Копачевский. Известные российские музыканты представили улан-удэнскому слушателю произведения Чайковского, Грига, Мартину, Шуберта, Листа и Брамса.



Выпускники Московской консерватории, лауреаты международных конкурсов и обладатели различных премий путешествуют со своими программами по всему миру. Музыканты рассказали «Байкал-Daily» о местном зрителе, а также, какую миссию они поставили перед собой.



- Филипп, вы путешествуете с программой по всему миру, расскажите, пожалуйста, про разницу площадок.



- Я в Улан-Удэ 8 или 9 раз, в том числе вместе с Александром мы приезжали вместе несколько раз, и один я приезжал, выступал в оперном театре, в филармонии. Я не разделяю маленькие и большие залы, большие города, маленькие города. Везде на концерт приходят люди, и мы играем для людей. Если кто-то после концерта ушёл, получив удовольствие от выступления, может, на какие-то мысли натолкнуло то или иное произведение - для меня это самое важное.



- Александр, вы не первый раз выступаете в республике, расскажите, пожалуйста, про бурятского зрителя и публику в целом.



- Я сюда приезжаю уже 5 раз и с большим удовольствием. Никогда не отказывался, когда меня звали в Улан-Удэ. Публика тут тёплая, несмотря на то, что на улице весьма холодно. Любящая и понимающая музыку. Поэтому мы всегда с радостью сюда приезжаем.



- Какую вы ставите миссию перед собой сегодня? Чего хотите добиться?



- Если хоть один человек уйдёт с затронутыми струнами души, значит, всё не зря. Иногда такое бывает: люди подходят после концерта, которые даже к музыке не имеют отношения, просто слушатели, и искренне благодарят. Я понимаю, что если хотя бы один человек благодарит за концерт, значит, моя миссия выполнена.





