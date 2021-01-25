Команда из Читы выиграла зимнее офицерское троеборье

Чемпионат по военно-спортивному многоборью завершился в армии ВВС и ПВО ВВО



В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа завершился чемпионат по военно-спортивному многоборью в дисциплине зимнее офицерское троеборье. В соревнованиях участвовали 12 команд из соединений и воинских частей округа. Всего в мероприятии состязалось 60 спортсменов, в трёх возрастных группах: до 30, до 40 и до 50 лет.



Каждый из участников чемпионата выполнял по три спортивных упражнения. В программу соревнований входили:

1-я возрастная группа - стрельба ПМ-3, плавание 300 м и лыжная гонка 10 км;

2-я возрастная группа - стрельба ПМ-2, плавание 200 м и лыжная гонка 5 км;

3-я возрастная группа - стрельба ПМ-1, плавание 100 м и лыжная гонка 5 км.



Первое место среди соединений заняла команда из Читы, а среди воинских частей – команда бригады армейской авиации из Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

