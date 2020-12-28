Работники ТГК-14 в скором времени прекратят голодовку

Это произойдёт после ознакомления с итоговым протоколом встречи с правительством Бурятии, руководством компании и членами профсоюза
Сегодня, 28 декабря, в Улан-Удэ состоялась встреча объявивших голодовку работников ПАО «ТГК-14», руководства компании, представителей профсоюзной организации и правительства Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», сотрудники топливно-транспортного цеха городского ТЭЦ-1 начали акцию протеста из-за снижения компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%. Также работники жаловались на отсутствие индексации зарплаты, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация рабочих мест и др.
По итогу сегодняшней встречи генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов подписал приказ о повышении сниженной ставки за вредные условия труда с 8% до 16%.
По его словам, снижение оплаты за условия труда произошло из-за того, что их оценкой занимается не сама компания «ТГК-14», а сторонняя организация, которая определятся в результате торгов. Такая процедура происходит в соответствии с федеральным законом.
- Сегодня договорились, я подписал приказ о том, что мы делаем шаг назад в отношении категории этого персонала, который завязан на ручной разгрузке угля, на подаче угля задействован. Повторно уже отрабатываем результаты оценки и смотрим, все ли факторы учтены. Были озвучены несколько факторов, которые специализированная организация, возможно, не достаточно проанализировала и мы дополнительно в следующем году проведём эту работу, - рассказал генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов.
Основным требованием протестующих было повышение зарплаты до уровня отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетики. Однако, чтобы увеличить фонд оплаты труда до требуемого, необходимо дополнительно 350 миллионов рублей. За счёт тарифных источников, по словам Алексея Лизунова, сделать этого не получится. Увеличение платы за тепло ощутят все горожане.
- Когда мы перешли в обсуждение реализации энергоэффективных проектов, чтобы сократить текущие затраты и за счёт этого эффекта направить средства, в том числе по заработной плате, вот здесь как раз нужен механизм долгосрочного регулирования тарифных отношений. К долгосрочному регулированию тарифных отношений привязываем график индексации заработной платы. Тогда схема собирается и всем понятно. Без источника бессмысленно подписываться под каким-то соглашением с профсоюзными организациями, - добавил Алексей Лизунов.
Средства на повышение зарплат планируют взять из денег, которые идут на содержание мазутных котельных на Стеклозаводе, а сами котельные закрыть. Кроме этого, финансы будут направлены на привлечение инвесторов, выплату льгот и компенсаций.
- Подготовили дорожную карту. Она будет сформирована где-то в январе, начале февраля. Будет создана рабочая группа, не нужно делать какого-то нормативного акта в виде постановления или распоряжения, достаточного моего протокола, который я подпишу и рабочая группа будет создана. После праздников мы приступаем к работе. Было принято решение, что мы отдаём протокол сегодняшнего совещания, активная группа разносит его по цехам, обсуждают в рабочих коллективах. Если есть какие-то дополнения, значит мы их вносим. Если всё устраивает, значит голодовка закончена на этом, - подытожил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
В правительстве Бурятии заверили журналистов, что протокол совещания будет готов сегодня, либо завтра.
Также на ТГК-14 из-за социальной напряжённости зашли с проверкой прокуратура Бурятии и Роструд. Все выявленные нарушения компания обязуется устранить.
- Нам бы, конечно, хотелось, чтобы таких конфликтов на территории нашего региона, с участием наших жителей не было. Конечно, хотелось бы верить, что ТГК-14 социально ответственный бизнес и прежде всего будет заботиться о своих работниках, - добавила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
Работники ТГК-14 в скором времени прекратят голодовку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На конкурс пришло более тысячи заявок
Ребятам вручили путёвки во всероссийские лагеря и смартфоны
Это произойдёт после ознакомления с итоговым протоколом встречи с правительством Бурятии, руководством компании и членами профсоюза
Отделения будут закрыты 1, 2 и 7 января
Главный приз уехал в Еравнинский район
Жителей республики призывают соблюдать правила пожарной безопасности
В Иркутск пианино попало в качестве военного трофея
Сказочный персонаж пожелал жителям города нового счастья
Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии
Бывший улан-удэнский депутат резко высказался по больной проблеме
Культурные мероприятия раньше проводили в приспособленных помещениях
Работы проводятся по ночам
Старания и новогодний креатив управляющей компании оценили не все
Ключи от иномарок вручал начальник Главного управления МЧС
Завершилось первенство по гиревому спорту среди осуждённых