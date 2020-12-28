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Глава Бурятии вмешался в ситуацию с голодовкой работников ТГК-14

Глава Бурятии вмешался в ситуацию с голодовкой работников ТГК-14
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии встретился с гендиректором ТГК-14 из-за голодовки сотрудников предприятия

Сегодня утром, 28 декабря, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с Алексеем Лизуновым, генеральным директором ПАО «ТГК-14», где часть сотрудников объявила голодовку.

Глава «поставил перед компанией задачу решить вопрос с коллективом», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Обсуждалась акция работников топливно-транспортного цеха ТЭЦ-1, которые требуют повысить заработную плату и улучшить условия труда. Алексей Цыденов поставил перед руководством ПАО «ТГК-14» задачу обсудить вопросы с коллективом предприятия и найти конструктивное решение, - уточнили в правительстве Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», голодовку часть сотрудников улан-удэнской ТЭЦ-1 объявила в начале прошлой недели. Протестуют представители топливно-транспортного цеха. В том числе недовольные сотрудники компании собирались у стен Народного Хурала.

При этом голодающие не останавливают свою работу. «У нас непрерывное производство, мы не можем остановить работу, так как город замёрзнет», - рассказал один из протестующих каналу «Республика Бурятия».

Протестная акция вызвана трудовым спором руководства «ТГК-14» с первичной профсоюзной организацией. Основная жалоба работников - снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, произошедшего после проведения специальной оценки условий труда. А также отсутствие индексации заработной платы, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация рабочих мест и др.

Несколько дней подряд с работниками встречалась уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. 25 декабря она сообщала об ухудшении состояния здоровья голодающих. Несколько человек пожаловались на недомогание и лёгкое головокружение. Прибывший медик подтвердил, что люди ослабли.

В субботу, 26 декабря, Юлия Жамбалова озвучила: не принимают пищу 24 человека. Она также рассказала о жалобах работников ТЭЦ на зарплаты.

- Машинистки из топливно-транспортного цеха, которые сами получают около 22 тысяч рублей, а в летний период 13-15 тысяч рублей, пожаловались, что в их цехе при потребности пяти слесарей, на сегодняшний день нет ни одного. Им самим приходится и гайки закручивать и выполнять другую работу слесарей. Не идут работать, поскольку заработная плата слесаря 3 разряда составляет 15-16 тысяч рублей, - поделилась бурятский омбудсмен после бесед с работниками станций.

По итогам встреч с сотрудниками ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Юлия Жамбалова направила в адрес прокуратуры Бурятии и Государственной инспекции труда обращения с просьбой проведения проверки по озвученным работниками ТГК-14 жалобам.



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