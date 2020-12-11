В Улан-Удэ раскрыли секрет хурдэ в аэропорту

В молитвенном барабане содержатся тысячи оттисков мантр
Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев рассказал про историю хурдэ (молитвенного барабана), установленного на территории аэропорта.
- В 2011 году аэропорт заказал в Иволгинском дацане и установил хурдэ – буддийский молитвенный барабан. Барабан получился огромный, замечательный! В нём содержатся тысячи, миллионы оттисков мантр, а в основании залито более 5 кубов бетона! Надёжно, как весь гражданский флот! – сообщил Гармаев на своей странице в Facebook.
Он добавил, что хурдэ ожидаемо полюбился жителям Бурятии и стал излюбленным местом для фото для гостей Улан-Удэ.
- Но мало, кто замечает, что и на крыше аэропорта установлены небольшие хурдэ. Аэропорт «Байкал» под надёжной защитой, - раскрыл секрет Дмитрий Гармаев.
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В молитвенном барабане содержатся тысячи оттисков мантр
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