Ограничения связаны с распространением коронавируса
Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае вновь отменят профосмотры и диспансеризацию населения. Об этом в программе «Тема недели» в прямом эфире «России-24» сообщила заместитель губернатора края Аягма Ванчикова.
Вице-губернатор, отвечая на вопросы телезрительницы из города Краснокаменск, отметила, что с 16 ноября на территории региона временно приостановлена диспансеризация населения, а также профилактические осмотры.
- Мера вводится в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой COVID-19, - сказала она.
Аягма Ванчикова напомнила, что плановая медпомощь, а также контрольные мероприятия по основным заболеваниям в лечебных учреждениях края продолжаются.
В Забайкалье временно ограничена диспансеризация
Общество, Фото:
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