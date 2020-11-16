В Забайкалье временно ограничена диспансеризация

Ограничения связаны с распространением коронавируса



Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае вновь отменят профосмотры и диспансеризацию населения. Об этом в программе «Тема недели» в прямом эфире «России-24» сообщила заместитель губернатора края Аягма Ванчикова.



Вице-губернатор, отвечая на вопросы телезрительницы из города Краснокаменск, отметила, что с 16 ноября на территории региона временно приостановлена диспансеризация населения, а также профилактические осмотры.



- Мера вводится в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой COVID-19, - сказала она.



Аягма Ванчикова напомнила, что плановая медпомощь, а также контрольные мероприятия по основным заболеваниям в лечебных учреждениях края продолжаются.

