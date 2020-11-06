На помощь врачам направляют студентов-медиков
Как сообщал «Байкал-Daily», в городском роддоме Улан-Удэ развернули ковидный стационар для беременных и рожениц. В нём сейчас находится 39 человек.
- На этой неделе, во вторник, мы открыли роддом на 60 коек для лечения, оказания помощи нашим беременным, роженицам, новорождённым. Пока ситуация у нас стабильная, у наших беременных нет тяжёлых форм заболевания, - рассказала министр здравоохранения Евгения Лудупова.
Также, по её словам, проводится работа по открытию стационара в городской больнице №4. На следующей неделе откроется стационар на 90 коек, он постепенно будет увеличиваться по наличию медицинского персонала. В целом здесь планируют открыть стационар на 180 коек.
- Подготовка ведётся уже в течение полумесяца, проводится в оперативном порядке кислородопровод,. Сейчас пришли дополнительные средства из республиканского и федерального бюджетов. Также дополнительно, в первую очередь, мы ищем медицинский персонал – наш самый дорогой ресурс, который, к сожалению, у нас и болеет. Максимальное открытие новых коек требует дополнительных медицинских работников, - отметила Евгения Лудупова.
Помощь профессиональным медикам могут оказать студенты-старшекурсники медицинского института БГУ, у которых объявлена практика.
- Это тоже большой ресурс. Мы экстренно отрабатываем с БГУ списки. Ребята будущие врачи, конечно, очень нам нужны для помощи на разных должностях, начиная от среднего медперсонала, кто имеет корочки, и, конечно, помощниками врачей, - заключила министр.
Инфекционную больницу, находящуюся сейчас в горбольнице №4, перевезут в больницу на улице Загородная. Работы запланированы на ближайшие выходные.
В Улан-Удэ разворачивают дополнительные ковидные койки
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