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В Бурятии за месяц число больных ковидом выросло на 65%

В Бурятии за месяц число больных ковидом выросло на 65%
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По росту заболеваемости Бурятия среди лидеров в ДФО

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Бурятии количество выявленных заболевших коронавирусом с 1 по 31 октября выросло на 65%. По росту заболеваемости Бурятия занимает третье место среди регионов Дальневосточного федерального округа.

Наибольший скачок за октябрь наблюдается в Еврейской автономной области, там прирост выявленных случаев COVID-19 составил 111%. Наименьший прирост зафиксирован в Чукотском автономном округе – на 26%.



В Дальневосточном федеральном округе прирост подтверждённых случаев коронавирусной инфекции составил 47%. По приросту заболеваемости в процентном соотношении ДФО занимает первое место среди семи федеральных округов. По России за месяц количество выявленных зараженных выросло на 38%.

По состоянию на 1 ноября, ДФО занимает седьмое место среди восьми федеральных округов России по количеству выявленных случаев COVID-19 – 96 404 заболевших. Регион занимает предпоследнюю (седьмую) позицию по количеству выздоровевших –69 135 человек успешно справились с инфекцией и последнюю позицию по количеству умерших – 916 летальных случаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 2 ноября, в Бурятии превышена отметка в 12 тысяч случаев заражения ковидом. За последние сутки диагноз подтвердили ещё у 236 человек. 
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