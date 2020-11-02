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Более 12 тысяч: Коронавирус в Бурятии взял новый рубеж

Более 12 тысяч: Коронавирус в Бурятии взял новый рубеж
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Набравшая темпы заболеваемость коронавирусом в Бурятии никак не снижается

Сегодня, 2 ноября, в Бурятии превышена отметка в 12 тысяч случаев заражения ковидом. По информации управления Роспотребнадзора, всего зарегистрировано 12 039 случаев заражения. Из них 65% (7787) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Коронавирус набрал в Бурятии очень быстрые темпы; как сообщал «Байкал-Daily», отметка в 11 тысяч случаев была взята совсем недавно, на прошлой неделе, 29 октября.

За сутки диагноз подтвердили ещё у 236 человек. Заболеваемость держится на высоком уровне: свыше 200 заражённых фиксируют 12-й день подряд. Вчера был побит рекорд – 237 заболевших за сутки.

Из 236 новых случаев COVID-19 183 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Заболевшие связывают своё заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе) и проездом в общественном транспорте с нарушением масочного режима, а также с неиспользованием антисептиков. Остальные заражённые – контактные лица, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.

За весь период выздоровели от COVID-19 8055 пациентов, или 67%. В том числе накануне вылечились 57 человек. Дополнительно снято с наблюдения 93 пациента.

Накануне скончались ещё девять больных коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 191.

На сегодня в стационарах в Бурятии получают лечение 2182 пациента с коронавирусом. В их числе 39 детей. 75 человек находятся в реанимации.

Ещё 1611 заражённых находятся на амбулаторном лечении.

Наблюдается 9125 человек.

Занятость коечного фонда по всей республике составляет 89,9%.

Круг контактных лиц больных на сегодня состоит из 4780 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», врач-терапевт городской поликлиники №6 Ирина Велигурская посвятила стихотворение своим коллегам в этот непростой период борьбы с коронавирусом.

Слабым местом масочного режима, по оценке правительства Бурятии, названы такси.

В конце прошлой недели министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова пояснила, к больным какой степени тяжести сегодня приезжает по вызову бригада скорой помощи.

В Бурятии ещё на месяц (до конца ноября) продлены текущие ограничительные мероприятия в условиях роста заболеваемости ковидом.


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