Более 12 тысяч: Коронавирус в Бурятии взял новый рубеж

Набравшая темпы заболеваемость коронавирусом в Бурятии никак не снижается
Сегодня, 2 ноября, в Бурятии превышена отметка в 12 тысяч случаев заражения ковидом. По информации управления Роспотребнадзора, всего зарегистрировано 12 039 случаев заражения. Из них 65% (7787) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Коронавирус набрал в Бурятии очень быстрые темпы; как сообщал «Байкал-Daily», отметка в 11 тысяч случаев была взята совсем недавно, на прошлой неделе, 29 октября.
За сутки диагноз подтвердили ещё у 236 человек. Заболеваемость держится на высоком уровне: свыше 200 заражённых фиксируют 12-й день подряд. Вчера был побит рекорд – 237 заболевших за сутки.
Из 236 новых случаев COVID-19 183 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Заболевшие связывают своё заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе) и проездом в общественном транспорте с нарушением масочного режима, а также с неиспользованием антисептиков. Остальные заражённые – контактные лица, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.
За весь период выздоровели от COVID-19 8055 пациентов, или 67%. В том числе накануне вылечились 57 человек. Дополнительно снято с наблюдения 93 пациента.
Накануне скончались ещё девять больных коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 191.
На сегодня в стационарах в Бурятии получают лечение 2182 пациента с коронавирусом. В их числе 39 детей. 75 человек находятся в реанимации.
Ещё 1611 заражённых находятся на амбулаторном лечении.
Наблюдается 9125 человек.
Занятость коечного фонда по всей республике составляет 89,9%.
Круг контактных лиц больных на сегодня состоит из 4780 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», врач-терапевт городской поликлиники №6 Ирина Велигурская посвятила стихотворение своим коллегам в этот непростой период борьбы с коронавирусом.
Слабым местом масочного режима, по оценке правительства Бурятии, названы такси.
В конце прошлой недели министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова пояснила, к больным какой степени тяжести сегодня приезжает по вызову бригада скорой помощи.
В Бурятии ещё на месяц (до конца ноября) продлены текущие ограничительные мероприятия в условиях роста заболеваемости ковидом.
Более 12 тысяч: Коронавирус в Бурятии взял новый рубеж
Общество, Фото:
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