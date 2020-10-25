В Бурятии педагоги побелили памятник Ленину

Субботник прошёл в Мухоршибири



Педагоги Центра дополнительного образования в Мухоршибирском районе Бурятии организовали и провели субботник. 19 октября в сквере возле галереи героев войны и труда в Мухоршибири они убрали опавшую листву, побелили памятник Владимиру Ленину.



- Теперь возле Центра дополнительного образования царит порядок, - сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».



Педагоги стали очередными участниками «Марафона добрых дел», отметили в группе.



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