Субботник прошёл в Мухоршибири
Педагоги Центра дополнительного образования в Мухоршибирском районе Бурятии организовали и провели субботник. 19 октября в сквере возле галереи героев войны и труда в Мухоршибири они убрали опавшую листву, побелили памятник Владимиру Ленину.
- Теперь возле Центра дополнительного образования царит порядок, - сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
Педагоги стали очередными участниками «Марафона добрых дел», отметили в группе.
В Бурятии педагоги побелили памятник Ленину
Общество, Фото:
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