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В Бурятии педагоги побелили памятник Ленину

В Бурятии педагоги побелили памятник Ленину
Общество,  Фото:"Мухоршибирь-инфо"
Субботник прошёл в Мухоршибири

Педагоги Центра дополнительного образования в Мухоршибирском районе Бурятии организовали и провели субботник. 19 октября в сквере возле галереи героев войны и труда в Мухоршибири они убрали опавшую листву, побелили памятник Владимиру Ленину.

- Теперь возле Центра дополнительного образования царит порядок, - сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».

Педагоги стали очередными участниками «Марафона добрых дел», отметили в группе.
памятник субботник
 
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