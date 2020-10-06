В Улан-Удэ осуждённые прочитали стихи Есенина

В исправительной колонии № 8 состоялась читательская конференция среди осуждённых, посвящённая 125-летию со дня рождения известного русского поэта Сергея Есенина.



В ходе конференции осуждённым представили презентацию о жизни и творчестве поэта. Каждый из участников смог прочитать любимое стихотворение поэта и исполнить под гитару песни и романсы, написанные на стихи Сергея Есенина. Также присутствующие обсудили вопросы о роли Есенина в развитии культуры нашей страны и выразили своё мнение о его творчестве, мировоззрении, отношении к культуре былого времени и событиям той эпохи.



Вся конференция записана в аудиоформате. На основе аудиозаписи создан подкаст для трансляции его в учреждении посредством радиосвязи, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

