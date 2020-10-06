 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 октября

05 октября

Популярное

В Улан-Удэ осуждённые прочитали стихи Есенина

В Улан-Удэ осуждённые прочитали стихи Есенина
Общество,  Фото:pixabay.com
В колонии прошла читательская конференция

В исправительной колонии № 8 состоялась читательская конференция среди осуждённых, посвящённая 125-летию со дня рождения известного русского поэта Сергея Есенина.

В ходе конференции осуждённым представили презентацию о жизни и творчестве поэта. Каждый из участников смог прочитать любимое стихотворение поэта и исполнить под гитару песни и романсы, написанные на стихи Сергея Есенина. Также присутствующие обсудили вопросы о роли Есенина в развитии культуры нашей страны и выразили своё мнение о его творчестве, мировоззрении, отношении к культуре былого времени и событиям той эпохи.

Вся конференция записана в аудиоформате. На основе аудиозаписи создан подкаст для трансляции его в учреждении посредством радиосвязи, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии. 
осужденные конференция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии река стала «глиняного» цвета
В Бурятии река стала «глиняного» цвета
Общество, 06.10.2020
В реку попала технологическая вода с отстойника
Учитель улан-удэнской школы рассказал о своей работе
Учитель улан-удэнской школы рассказал о своей работе
Общество, 06.10.2020
После окончания ВСГТУ по специальности «инженер-программист» Александр занялся программированием, а роль в выборе профессии учителя сыграл случай
В Бурятии вспоминают известного мастера народных инструментов
В Бурятии вспоминают известного мастера народных инструментов
Общество, 06.10.2020
Известному мастеру-изготовителю аутентичных бурятских народных инструментов Очиржапу Доржиевичу Жамбалову 6 октября исполнилось бы 75 лет
После обращения детского омбудсмена Бурятии ребёнка зачислили в садик
После обращения детского омбудсмена Бурятии ребёнка зачислили в садик
Общество, 06.10.2020
Проблема заключалась в том, что меры социальной поддержки семье как многодетной были приостановлены
В Бурятии детская спортшкола покупает кроссовер за два миллиона
В Бурятии детская спортшкола покупает кроссовер за два миллиона
Общество, 06.10.2020
На сайте госзакупок нашёлся крайне любопытный лот от районной ДЮСШ
Дацан в Бурятии посетил блогер, едущий на мотоцикле в Китай
Дацан в Бурятии посетил блогер, едущий на мотоцикле в Китай
Общество, 06.10.2020
Блогер известен тем, что обучается кунг-фу в Шаолине
В Улан-Удэ жителям «сотых» возместят расходы на электроэнергию
В Улан-Удэ жителям «сотых» возместят расходы на электроэнергию
Общество, 06.10.2020
Жители долгое время вынуждены были включать обогреватели
Крупнейший вуз Забайкалья отправит часть студентов на дистанционку
Крупнейший вуз Забайкалья отправит часть студентов на дистанционку
Общество, 06.10.2020
Это не коснулось первокурсников и выпускников
Об уроженке Бурятии и её муже-осетине сняли фильм
Об уроженке Бурятии и её муже-осетине сняли фильм
Общество, 06.10.2020
Из любви к своему супругу Светлана Албегова научилась печь настоящие осетинские пироги и родила пятерых детей
В Бурятии повар соцучреждения удочерила двух девочек
В Бурятии повар соцучреждения удочерила двух девочек
Общество, 06.10.2020
Приёмные дочки пошли по её стопам и стали также поварами
Четверо сурикатов родились в Иркутском зоосаде
Четверо сурикатов родились в Иркутском зоосаде
Общество, 06.10.2020
Малышей пришлось перевести на искусственное вскармливание
В Улан-Удэ объявили результаты конкурса фанфиков
В Улан-Удэ объявили результаты конкурса фанфиков
Общество, 06.10.2020
Среди 28 работ были определены победители
В Иркутске появилась статуя папы Римского
В Иркутске появилась статуя папы Римского
Общество, 06.10.2020
Скульптуру подарили польские католики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^