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В Иркутске День города отметят в сентябре

В Иркутске День города отметят в сентябре
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Также в этот день иркутяне отпразднуют 75-летие Победы и присвоение городу почётного звания

В сентябре в Иркутске состоится День города. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр областного центра Руслан Болотов. В единый общегородской праздник предлагается объединить сразу три события: непосредственно празднование Дня города, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также одно из самых значимых событий этого года – присвоение Иркутску почётного звания «Город трудовой доблести».

- С одной стороны, День города, 75-летие Победы, почётное звание – все эти события предполагают масштабность. А с другой – эпидемиологическая ситуация всё ещё остаётся непростой. Поэтому праздник решили проводить на разных площадках, чтобы рассредоточить людей по городу. Площадки будут отличаться по тематике. – отметил Руслан Болотов. – Также в этом году впервые над городом запустят сразу два праздничных салюта, чтобы у жителей была возможность посмотреть праздничный фейерверк из разных районов города.

Планируется организовать тематические площадки, среди которых: «Иркутск – город спортивный», «Иркутск – город Победы», «Иркутск – город многонациональный», «Иркутск – город детства!», «Иркутск – город талантов», «Иркутск – город музыкальный». С подробной программой мероприятий можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации, сообщает пресс-служба мэрии.
Иркутск день города День Победы
 
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