В Улан-Удэ готовятся к открытию выставки «На земле Гэсэра»

Она представит творчество бурятских художников ХХ – начала XXI века



В Улан-Удэ 10 июля в художественном музее имени М.Н. Сампилова откроется выставка «На земле Гэсэра», приуроченная к 1025-летию народного эпоса «Гэсэриада». Выставка включает произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры известных художников Бурятии из фондов музея.



Концептуальная идея выставки «На земле Гэсэра» – показать отражение в творчестве бурятских художников ХХ – начала XXI века уникального сочетания высокого профессионализма с традиционным пониманием сути явлений окружающего мира, характерного для восприятия людей, населяющих пространство Великой Степи.



Как сообщает пресс-служба национального музея РБ, земля Гэсэра – это аллегорическое название Бурятии, объединённой великим народным эпосом о небесном воине Гэсэре.



Возрастное ограничение 6+

