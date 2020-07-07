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В Улан-Удэ готовятся к открытию выставки «На земле Гэсэра»

В Улан-Удэ готовятся к открытию выставки «На земле Гэсэра»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она представит творчество бурятских художников ХХ – начала XXI века

В Улан-Удэ 10 июля в художественном музее имени М.Н. Сампилова откроется выставка «На земле Гэсэра», приуроченная к 1025-летию народного эпоса «Гэсэриада». Выставка включает произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры известных художников Бурятии из фондов музея.

Концептуальная идея выставки «На земле Гэсэра» – показать отражение в творчестве бурятских художников ХХ – начала XXI века уникального сочетания высокого профессионализма с традиционным пониманием сути явлений окружающего мира, характерного для восприятия людей, населяющих пространство Великой Степи.

Как сообщает пресс-служба национального музея РБ, земля Гэсэра – это аллегорическое название Бурятии, объединённой великим народным эпосом о небесном воине Гэсэре.

Возрастное ограничение 6+
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