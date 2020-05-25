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В Иволгинском дацане отменили поклонение главной святыне

В Иволгинском дацане отменили поклонение главной святыне
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Иволгинском дацане пройдёт трёхдневный хурал, но без поклонения нетленному телу Даши Доржи Этигэлову

4, 5 и 6 июня в Иволгинском дацане в Бурятии пройдёт Дончод хурал, посвящённый дню рождения, Просветления и уходу в Нирвану Будды Шакьямуни.

- «Дончод» переводится с тибетского языка как «Праздник тысячи подношений». Этот хурал также имеет другое название «Гандан Шунсранма» и проводится 15-го числа по лунному календарю первого летнего месяца, - пояснила руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.

Дончод хурал длится три дня.

В первый день, 4 июня, ламы с 9 до 12 часов читают священные сутры из Ганжура (собрания слов Будды Шакьямуни), а с 14 до 17 часов проведут Деважин хурал.

5 июня – основной день. В этот день в разные годы произошло три величайших события: рождение (Джаянти) Будды в царской семье рода Шакьев (более 2,5 тыс. лет назад), достижение им полного Просветления (Бодхи) в 35 лет и уход в Нирвану (Паринирвану) на 81-м году жизни.

В день хурала во всех монастырях проводятся торжественные молебны. С 9 утра ламы Иволгинского дацана начнут декламировать тексты «Донба Тувби Чагчод» и «Гандан Шунсранма».

- Внимание! В связи с пандемией коронавируса поклонение Эрдэни Мунхэ Бэе – Драгоценному Неиссякаемому Телу – XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову отменяется, - отметили в пресс-службе дацана.

С особой тщательностью в дни праздника соблюдается запрет на любую деятельность, которая может причинить вред живым существам. Добродетели, совершённые в этот день, увеличиваются более чем в 700 миллионов раз. В этот день также можно совершать гороо – круговой обход вокруг священного места: дацана или ступы. Это считается одной из лучших практик очищения.

6 июня – завершающий день. Ламы проведут хурал, посвящённый хранителям-дхармапалам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.
Иволгинский дацан буддизм коронавирус
 
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