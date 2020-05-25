В Иволгинском дацане пройдёт трёхдневный хурал, но без поклонения нетленному телу Даши Доржи Этигэлову
4, 5 и 6 июня в Иволгинском дацане в Бурятии пройдёт Дончод хурал, посвящённый дню рождения, Просветления и уходу в Нирвану Будды Шакьямуни.
- «Дончод» переводится с тибетского языка как «Праздник тысячи подношений». Этот хурал также имеет другое название «Гандан Шунсранма» и проводится 15-го числа по лунному календарю первого летнего месяца, - пояснила руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.
Дончод хурал длится три дня.
В первый день, 4 июня, ламы с 9 до 12 часов читают священные сутры из Ганжура (собрания слов Будды Шакьямуни), а с 14 до 17 часов проведут Деважин хурал.
5 июня – основной день. В этот день в разные годы произошло три величайших события: рождение (Джаянти) Будды в царской семье рода Шакьев (более 2,5 тыс. лет назад), достижение им полного Просветления (Бодхи) в 35 лет и уход в Нирвану (Паринирвану) на 81-м году жизни.
В день хурала во всех монастырях проводятся торжественные молебны. С 9 утра ламы Иволгинского дацана начнут декламировать тексты «Донба Тувби Чагчод» и «Гандан Шунсранма».
- Внимание! В связи с пандемией коронавируса поклонение Эрдэни Мунхэ Бэе – Драгоценному Неиссякаемому Телу – XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову отменяется, - отметили в пресс-службе дацана.
С особой тщательностью в дни праздника соблюдается запрет на любую деятельность, которая может причинить вред живым существам. Добродетели, совершённые в этот день, увеличиваются более чем в 700 миллионов раз. В этот день также можно совершать гороо – круговой обход вокруг священного места: дацана или ступы. Это считается одной из лучших практик очищения.
6 июня – завершающий день. Ламы проведут хурал, посвящённый хранителям-дхармапалам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.
В Иволгинском дацане отменили поклонение главной святыне
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Иволгинском дацане пройдёт трёхдневный хурал, но без поклонения нетленному телу Даши Доржи Этигэлову
Улан-удэнцев вновь просят украсить окна и балконы
Также женщины высадили морковь, свёклу, капусту, кабачки и зелень
Гражданам помогают сократить путь до банка
В учреждение передали более 200 книг
Проведено более 8,9 млн тестов
Они будут поставлены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие
Беспилотники занимались разведкой, корректировкой и контролем
Пользователей восхитила сила Ирины Ологоновой
Для оценки эффективности стрельб использовались беспилотники
Звукорежиссёр Ксения Пластинина может быть признана лучшей в мире
Михаил Асташов совершенствует спортивный инвентарь
Росгвардеец шьёт даже ночами после дежурств
В регионе появились неизвестные источники заражения
В республике действует особый противопожарный режим