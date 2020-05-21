Местами возможны грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 мая по республике местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах до 15-17 м/с.
Температура воздуха ночью 4-9 тепла, местами до 4 мороза, днём 16-21, местами 8-13 тепла.
В Улан-Удэ утром и днём кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10, днём до 13 м/с. Температура ночью 7-9, днём 16-18 тепла.
В Бурятии сохранится дождливая погода
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