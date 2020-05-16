 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Мая

15 Мая

Популярное

Сегодня муниципальные автобусы в Улан-Удэ ездят по графику выходного дня

Сегодня муниципальные автобусы в Улан-Удэ ездят по графику выходного дня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 16 мая

Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщил график движения общественного транспорта на 16 мая.

МУП «Управление трамвая»: на линию выйдут 40 вагонов. Интервал движения по трамвайным маршрутам № 1, 2, 4 в часы «пик» - 6-12 мин. По маршруту № 5 - по графику выходного дня. Телефон диспетчера МУП «Управление трамвая» - 43-41-23.

МУП «Городские маршруты»: движение 15 автобусов по маршрутам № 2, 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31, 31К - по графику выходного дня. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10.

Частные перевозчики:
- по маршрутам № 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44 в часы «пик» интервал движения - 10-15 мин., в «непиковое» время - 15-40 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19:00, 20:30.

Работа маршрутов № 28, 51, 54, 80 приостановлена.

Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.

По вопросам работы городского общественного транспорта можно обращаться на телефон «горячей линии»: 45-45-53.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции сотрудники специализированной организации проводят дезинфекцию пассажирского транспорта. Пассажирам городского общественного транспорта рекомендуется использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены.
общественный транспорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сегодня муниципальные автобусы в Улан-Удэ ездят по графику выходного дня
Сегодня муниципальные автобусы в Улан-Удэ ездят по графику выходного дня
Общество, 16.05.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 16 мая
В улан-удэнском парке высадили 30 крупномеров
В улан-удэнском парке высадили 30 крупномеров
Общество, 16.05.2020
Ели и сосны появились в парке имени Жанаева 
В Бурятии ветер усилится до 24 м/с
В Бурятии ветер усилится до 24 м/с
Общество, 16.05.2020
В республике сохранится холодная погода
В Забайкалье разрешили занятия спортом на открытом воздухе
В Забайкалье разрешили занятия спортом на открытом воздухе
Общество, 15.05.2020
Однако физкультура в лесах, парках и скверах пока запрещена
В Иркутске стартовал конкурс-проект «Минута Памяти»
В Иркутске стартовал конкурс-проект «Минута Памяти»
Общество, 15.05.2020
В конкурсе участвуют видеоистории о ветеранах Великой Отечественной
Жители Бурятии перевыполнили «Рекорд Победы»
Жители Бурятии перевыполнили «Рекорд Победы»
Общество, 15.05.2020
Участники онлайн-акции отжались более 51 тысяч раз
В Иркутской области завершился IT-чемпионат среди пенсионеров
В Иркутской области завершился IT-чемпионат среди пенсионеров
Общество, 15.05.2020
Победители финального тура будут участвовать во всероссийских соревнованиях
В Бурятии госпиталь ветеранов отмечает 85 лет
В Бурятии госпиталь ветеранов отмечает 85 лет
Общество, 15.05.2020
Сейчас медики госпиталя на «передовой» в борьбе с коронавирусом
В Иркутской области назвали лауреатов «Весны Победы»
В Иркутской области назвали лауреатов «Весны Победы»
Общество, 15.05.2020
Заключительный этап международного детского фестиваля пройдёт в октябре
Госпиталь из Забайкалья стал лучшим в России
Госпиталь из Забайкалья стал лучшим в России
Общество, 15.05.2020
За победу в конкурсе боролись 54 госпиталя из различных регионов РФ
В Улан-Удэ семья с двумя тяжелобольными выживает на одну пенсию
В Улан-Удэ семья с двумя тяжелобольными выживает на одну пенсию
Общество, 15.05.2020
Многодетная мать не может зарабатывать, поскольку вынуждена ухаживать за больным мужем и престарелой матерью
В Иркутске готовятся к введению «масочного режима»
В Иркутске готовятся к введению «масочного режима»
Общество, 15.05.2020
Он будет введён на территории области с 20 мая
Онлайн-карта Забайкалья отображает вылечившихся от коронавируса
Онлайн-карта Забайкалья отображает вылечившихся от коронавируса
Общество, 15.05.2020
Карта распространения инфекции по территории региона стала более наглядной
В Бурятии из-за коронавируса изолировали бездомных
В Бурятии из-за коронавируса изолировали бездомных
Общество, 15.05.2020
Сейчас они находятся в республиканском центре социальной адаптации

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^