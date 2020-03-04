На Байкале стартует архитектурный фестиваль «АрхБухта.2020»

Мероприятие состоится в Иркутской области



В Иркутской области 5 марта состоится открытие XIV всероссийского архитектурного фестиваля «АрхБухта.2020». Участниками станут 18 команд студентов ИРНИТУ, обучающихся по направлениям архитектура и строительство, а также практикующие архитекторы, дизайнеры, урбанисты из Иркутска, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. Всего более 100 человек, сообщает пресс-служба мэрии.



В течение четырёх дней участникам предстоит создавать свои арт-объекты в окружении байкальской природы. Итогом такой работы станут 18 объектов, выполненных из различных материалов.



Оценка арт-объектов и выбор победителей традиционно проводится экспертами в области архитектуры и городской среды из Иркутска и региона. А гости фестиваля смогут выбрать команду-победителя в номинации «Зрительские симпатии».



– В этом году главной темой фестиваля является «Модуль». За этим кроются понятия некой унифицированности и простоты. Но в то же время, модульные конструкции несут в себе огромные возможности для творчества. Арт-объекты планируется располагать на трёх городских площадках – в парке инициативной молодёжи, в микрорайоне Солнечном и на набережной реки Ушаковки, – отметили организаторы.



Закрытие «АрхБухты» состоится 8 марта на территории гостиницы «Прибайкальская» (62 км. Байкальского тракта).

