Мероприятие состоится в Иркутской области
В Иркутской области 5 марта состоится открытие XIV всероссийского архитектурного фестиваля «АрхБухта.2020». Участниками станут 18 команд студентов ИРНИТУ, обучающихся по направлениям архитектура и строительство, а также практикующие архитекторы, дизайнеры, урбанисты из Иркутска, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. Всего более 100 человек, сообщает пресс-служба мэрии.
В течение четырёх дней участникам предстоит создавать свои арт-объекты в окружении байкальской природы. Итогом такой работы станут 18 объектов, выполненных из различных материалов.
Оценка арт-объектов и выбор победителей традиционно проводится экспертами в области архитектуры и городской среды из Иркутска и региона. А гости фестиваля смогут выбрать команду-победителя в номинации «Зрительские симпатии».
– В этом году главной темой фестиваля является «Модуль». За этим кроются понятия некой унифицированности и простоты. Но в то же время, модульные конструкции несут в себе огромные возможности для творчества. Арт-объекты планируется располагать на трёх городских площадках – в парке инициативной молодёжи, в микрорайоне Солнечном и на набережной реки Ушаковки, – отметили организаторы.
Закрытие «АрхБухты» состоится 8 марта на территории гостиницы «Прибайкальская» (62 км. Байкальского тракта).
На Байкале стартует архитектурный фестиваль «АрхБухта.2020»
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