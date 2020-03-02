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В Иркутске будут контролировать беспилотники

В Иркутске будут контролировать беспилотники
Общество,  Фото:pixabay.com
Это связано с проведением чемпионата мира по хоккею с мячом

Во время чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске использование беспилотников будет на особом контроле.

В соответствии с постановлением правительства России, все беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлётной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов подлежат обязательному учёту. Для постановки на учёт владелец представляет заявление с приложением фотографии судна в федеральное агентство воздушного транспорта России.

Кроме того, все полёты беспилотных воздушных судов должны выполняться при наличии у пользователя воздушного пространства разрешения соответствующего органа местного самоуправления. При комитете городского обустройства администрации города Иркутска действует комиссия, рассматривающая и выдающая разрешение на выполнение полётов беспилотных воздушных судов.

Также в России определены зоны, где использование воздушного пространства частными лицами не допускается. Например, территория международного аэропорта Иркутска. Детальная информация о запретных зонах изложена в приказе министерства транспорта.

Нарушителям грозит крупный штраф: для физических лиц штраф до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, сотрудники федеральной службы безопасности имеют право пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздухе по необходимости, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

Как сообщал «Байкал-Daily», билет на чемпионат мира может освободить иркутян от работы. Игры мужского чемпионата мира по хоккею с мячом группы «А» пройдут с 29 марта по 5 апреля.
беспилотные летательные аппараты
 
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