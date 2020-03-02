Командный состав соединения рассказал юнармейцам об освобождении Воронежа от фашистов
Командование соединения связи в Бурятии провело урок мужества для юнармейцев.
На лекции командный состав соединения рассказал юнармейцам об освобождении Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.
После чего военнослужащие пообщались с детьми на тему Острогожско-Россошанской наступательной операции, по итогам которой были разгромлены основные силы венгерской и итальянской армий, 24-й танковый корпус и основные силы немецкого корпуса особого назначения.
Школьникам рассказали о современной службе в рядах Вооружённых сил России, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные провели урок мужества
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