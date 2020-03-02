В Бурятии военные провели урок мужества

Командный состав соединения рассказал юнармейцам об освобождении Воронежа от фашистов



Командование соединения связи в Бурятии провело урок мужества для юнармейцев.



На лекции командный состав соединения рассказал юнармейцам об освобождении Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.



После чего военнослужащие пообщались с детьми на тему Острогожско-Россошанской наступательной операции, по итогам которой были разгромлены основные силы венгерской и итальянской армий, 24-й танковый корпус и основные силы немецкого корпуса особого назначения.



Школьникам рассказали о современной службе в рядах Вооружённых сил России, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

