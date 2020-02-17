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В Улан-Удэ рассказали о мероприятиях, посвящённых Масленице

В Улан-Удэ рассказали о мероприятиях, посвящённых Масленице
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На площади Советов сожгут Масленичное чучело

В конце февраля, в течение недели в Улан-Удэ пройдут мероприятия, посвящённые традиционному народному празднику – Масленице. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ.

26 февраля в 15:00 в библиотеке-филиале №17 проведут литературный квест-игру «Белый Месяц и Широкая Масленица» (6+).

27 февраля в 12:00 начнётся игровая познавательная программа «Зиму провожаем, Масленицу встречаем» в библиотеке-филиале № 9 (6+). В 14:00 состоится праздничное мероприятие «Масляная неделя – пеки блины, Емеля!» в библиотеке-филиале №19 (6+).

28 февраля в 13:00 будет проведён развлекательно-познавательный вечер «Масленичные посиделки» в библиотеке-филиале №15 (6+). В 14:00 стартует весёлая завалинка «У бабушки на блинах!»» в библиотеке-филиале №3 (12+). В 15:00 на открытой площадке возле дома культуры имени А.П. Вагжанова горожане и гости города могут увидеть концертно-развлекательную программу «Разгуляй Масленица – 2020» (0+). В 15:00 народное гуляние «Тёщины вечёрки!», посвящённое Широкой масленице, пройдёт в парке «Кристальный» (0+).

29 февраля в 12:00 будет показана концертно-развлекательная программа «Крепкая дружба народов Бурятии», посвящённая народным праздникам Сагаалган и Масленица на открытой площадке средней школы №54 (0+). В 13:00 начнётся народное театральное гуляние «Большое путешествие чудака Блиновича» в доме культуры «Забайкальский» (6+). В 13:00 состоится час интересных сообщений и игровая программа. «Ясна, красна, приди, Весна!» в библиотеке-филиале №5 (6+). Также в 13:00 можно посетить праздничное мероприятие «Широкая Масленица» в парке имени Д.Ж. Жанаева (0+).

Одним из главных событий праздничной недели станет концертно-театрализованное представление «Широкая Масленица» (0+). Оно пройдёт на площади Советов 1 марта с 13:00. На мероприятии выступят лучшие творческие коллективы города. Также в программе: зрелищные состязания с ценными призами, любимые лакомства и сожжение Масленичного чучела. Кроме этого, в этот день запланирован традиционный праздник Масленицы в Этнографическом музее (0+). 
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