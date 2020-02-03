В Иркутске в Слёте отцов участвовали более 300 родителей

Мероприятие прошло в рамках образовательного форума



В Иркутске состоялся Слёт отцов. Мероприятие проходило в рамках Иркутского форума образования – 2020 «Время решений и действий». В нём приняли участие более трёхсот родителей учащихся школ и воспитанников детских садов города.



Для участников слёта была организована работа тематических площадок, на которых прошли мастер-классы, презентации, спортивные соревнования. Родителям продемонстрировали основные направления работы городских творческих, спортивных, образовательных, научно-технических учреждений, а также патриотического воспитания. Участники познакомились с опытом работы гостей из Тюмени, которые также рассказали о практике разностороннего воспитания детей и привлечения к такой работе родителей.



Во время работы дискуссионной площадки с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым обсудили вопросы воспитания подрастающего поколения, укрепления авторитета отца, роли мужчины в обществе.



– В мае прошлого года мы впервые провели в Иркутске форум «Сын. Отец. Отечество». А сегодня встречаемся в рамках образовательного форума. Подобные мероприятия становятся хорошей традицией. Здесь собрались люди разных возрастов, разных профессий. Но есть то, что нас объединяет – ответственность за наших детей, неравнодушие к судьбе Иркутска и готовность вносить личный вклад в его развитие. Роль отца в семье и обществе – огромна. На плечи мужчин ложатся гражданское и патриотическое воспитание, спортивная подготовка детей, вопросы образования. Каждый отец хочет, чтобы его ребёнок развивался гармонично. Со своей стороны мы делаем всё возможное для обеспечения получения достойного образования в современных условиях, создания комфортной городской среды, – отметил Дмитрий Бердников.



В Иркутске с 2015 года построено и введено в эксплуатацию 23 детских сада и шесть новых современных зданий школ. Ещё три школы и пять детских садов капитально отремонтировали. Открыты пять спортивных и оздоровительных комплексов, в том числе крупнейший в городе муниципальный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на бульваре Рябикова.



За четыре года отремонтировано и построено 36 спортивных площадок, кортов и стадионов на территории школ, при этом все они находятся в открытом доступе для горожан. В настоящий момент ведётся строительство крытого тренировочного катка в пади Долгой, физкультурно-оздоровительного комплекса в 20-м Советском переулке, а также нового учебного блока школы №14. Продолжается благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, ремонт автомобильных дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

