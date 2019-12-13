Также в этот день вручили паспорт воспитаннику организации для детей- сирот
В День Конституции прошла торжественная церемония вручения государственной награды РФ медали ордена «Родительская слава» семье Улахаевых Розы Раднаевны и Саяна Владимировича и паспорта воспитаннику организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Константину по случаю его 14-летия.
Свой день рождения Костя отметил 19 ноября, а получение главного документа совпало с государственным праздником. По словам руководителя учреждения, в котором проживает юный гражданин республики, Костя принимает активное участие в культурно-массовых делах группы центра, увлекается конструированием, пользуется уважением среди ровесников, младшим оказывает помощь. Поддержать друга и поздравить его с этим знаменательным событием пришли ребята разных возрастов, знающие его не понаслышке.
Семья Улахаевых прилетела на церемонию награждения из далёкого Северобайкальска. Роза Раднаевна и Саян Владимирович воспитывают пятерых детей. Глава семьи трудится токарем в локомотивном депо Восточно-Сибирского железнодорожного филиала ООО «Российские железные дороги». Супруга – в отделе кадров войсковой части 7628 внутренних войск МВД России.
Супруги награждены государственной наградой Российской Федерации медалью ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
В 2010 году Роза Раднаевна и Саян Владимирович награждались министерством соцзащиты медалью «За любовь и верность», сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятии семью наградили медалью ордена «Родительская слава»
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